Bu merkez afet ve acil durumlarda yönetim üstü olacak

17 Ağustos 1999 yılında asrın felaketini yaşayan Kocaeli’nin afete hazır şehir olması için büyükşehir belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afet durumlarında kullanılmak üzere acil durum merkezi kuruyor. Prefabrik bir yapı olarak inşa edilen merkezin çatı imalatı ve elektrik tesisatı sürüyor. Acil durum merkezi içerisinde 4 ofis, eğitim salonu, mutfak, depo, kış bahçesi, lavabo ve soyunma odası yer alacak. Merkez tamamlandığında acil durumlarda üst olarak kullanılacak.

İHA