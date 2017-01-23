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Bülent Ersoy O kişilerin Peşini Bırakmıyor!

Bülent Ersoy O kişilerin Peşini Bırakmıyor!

Bülent Ersoy O kişilerin Peşini Bırakmıyor!

23 Ocak 2017 Pazartesi 14:47

Bülent Ersoy, Köpeğin Kulağını Kesen Canilerin Peşini Bırakmıyor.

Isparta'da bir köpeğin kulaklarını kesip sosyal medyada paylaşan canilerin peşini bırakmayan Bülent Ersoy, "Bugün avukatım çocuklar hakkında dava açıyor" dedi.

Bülent Ersoy hafta sonunda Girne'de bir Hotel'de sahneye çıktı. Kulak kesen çocukları unutamadığını söyleyen Bülent Ersoy, bu işin peşini bırakmayacağını söyledi.

ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Sosyal medyada yayınlanan ve yavru bir köpeğin kulaklarını kesen çocuklara adeta ateş püsküren Bülent Ersoy çocukların yakalanarak gözaltına alındığına çok sevindiğini belirterek olayın peşini bırakmayacağını bir kez daha yineledi.

"KULAK NASIL KESİLİR GÖSTERECEĞİM"

Avukatına talimat verdiğini belirten ünlü sanatçı, "Bugün avukatım çocuklar hakkında dava açıyor. Talimat verdim işin peşini bırakmayacağım. Kulak nasıl kesilir göstereceğim onlara. Hayvanlara eziyet edenlere karşı örnek bir dava olacak" dedi.,

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