BÜYÜKANNE MAAŞINA REKOR BAŞVURU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, BEST FM’de “Konuşan Türkiye” programına konuk oldu. Bakan Müezzinoğlu, Haber Müdürü Ufuk Karcı’nın sorularını yanıtlarken gündemdeki önemli açıklamalarda bulundu. Müezzinoğlu, “Büyükanne Maaşı” projesine başvurunun rekor düzeye ulaştığını vurguladı. hem referandum sürecini hem de Chp’nin AYM kararını değerlendirdi.





CHP’NİN AYM KARARI



Mehmet Müezzinoğlu; “Keşke hakemliği millete bırakıyoruz söyleminin Sayın Kılıçdaroğlu, daha önce söyleseydi. O zaman ne mecliste, ne de başka bir alan da gerginlik yaşanmazdı. Bu açıklamayı önemsiyor ve destekliyorum. Demokrasi, millet demektir. Bunu sormanın adresi de millet olmalıdır” dedi. Ardından da Büyükanne Projesini değerlendirdi, şöyle konuştu;



46 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU ALDIK, 11 BİN 200 BAŞVURUNUN ŞARTLARI UYGUN



“Büyükanne projesinde bin başvuru için bir düşüncemiz varken şuanda elde edilen sayı, 46 binin üzerinde. Bunlarında 11 bin 200’ü kriterler uygun. Tabi protokoller imzalandı. Daha sonra bu kriterler daraltılacak mı, farklı bir düzenleme mi olacak? Şubat sonunda karar vereceğiz. Mart başı itibari ile bu projede startı vereceğiz”



ÇALIŞMAK İSTİYORUM DİYEN HERKESE DESTEK



Bakan Müezzinoğlu, devletin, vergi yükünü karşılamak suretiyle işverene destek olacağını söyledi. Müezzinoğlu; “Bunun adı Süper İstihdam Teşvikidir. Bir buçuk milyon istihdama destek vereceğiz. Bunun dışında 500 bin işbaşı eğitim programımız var. Diyelim ki işveren üç aylık bir süre sonra işçiyi istihdam etmek isterse, sigorta primleri ve vergilerini biz üsteleneceğiz. Engellilerde ise bu entegrasyonu elli dört ay (4 yıl) biz üsteleneceğiz. Yani net ücreti iş veren sağlarken brütü, biz karşılayacağız” dedi.



EMEKLİ PROMOSYONLARI İÇİN 16 BANKAYLA PROTOKOL İMZALANDI



Müezzinoğlu, emekli promosyonlarına da açıklık getirdi. “Biz emeklilerimiz ile bankalar arasında arabuluculuk yaptık. Bir anlamda da onların avukatlığını üstlendik. Buna göre, yaklaşık 11.500 milyon emeklimize; Mart, Nisan ve Mayıs ayında tamamı bitmiş bir şekilde yaklaşık 5 Milyarlık bir rakam ödenecek. Şuana kadar 16 bankayla protokol imzalandı. Bu emeklilerimizin maaş aldığı bankaların yüzde 99,5’ini karşılıyor. Bu durumda promosyonlar ödenecek, geri dönüş yok” açıklamasında bulundu.



TAŞERON SORUNU BU SENE ÇÖZÜLECEK



Taşeron çalışanların sorunlarına da değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu; “Devlette şuanda birçok alanda birbirinden ayrılmış sınıflarda çalışanlar var. Biz, taşeron veya sözleşmeli veya başka bir isimle çalışan tüm kesimlerin aynı çatı altında değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Bir bütüncül yapı oluşturacağız. Çalıştaylarımız devam ediyor. Taşeron kardeşlerimiz bir süre daha sabır göstersinler, bu sene çözülecek” dedi.