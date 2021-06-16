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Büyükşehir Ani Yağışlara Karşı Görevde

Büyükşehir ekipleri ani yağışlara karşı temizlik çalışmaları yapıyor

Büyükşehir Ani Yağışlara Karşı Görevde

16 Haziran 2021 Çarşamba 15:49

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri hafta boyunca etkisini sürdürecek olan yağışlara karşı Kocaeli genelinde geniş çaplı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Büyükşehir İSU Genel Müdürlüğü, Park Bahçeler ekipleri ani yağışlara karşı temizlik çalışmaları yaparken İtfaiye ekipleri de olumsuzluklara karşı hazır kıta bekliyor

 

TAŞKINLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ve Park Bahçeler ekipleri, Kocaeli’nin tüm ilçelerinde mazgal, yağmur suyu hatları ve menfezlerde olası taşkınların önüne geçebilmek için temizlik seferberliği başlattı.

12 İLÇEDE 58 EKİP İLE MÜCADELE

12 ilçenin her mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalarda İSU ilçe şube müdürlüğü ekipleri ve Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekipleri 58 ekip, 22 kanal açma aracı ile birlikte toplamda 258 kişi ile birlikte ani yağışlarda oluşabilecek baskınlara karşı mücadele ediyor. Yapılan çalışmalarla birlikte yağmur suyu hatlarında biriken teressubatlar temizleniyor.

 

PARK VE BAHÇELER 80 KİŞİ İLE GÖREVDE

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ekipleri olası aşırı yağışlarda sorun yaşanmaması için kent genelinde çalışmalar yürütüyor. 80 kişilik ekiple görev yapan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçiyor.

 

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ 84 PERSONELLE HAZIR KITA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise Kocaeli genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır kıta durumda. Şu ana kadar yağışlardan kaynaklanan bir olumsuzluğun yaşanmadığı Kocaeli’de İtfaiye birimi 21 ekip 84 personelle hazır bekliyor.

 

ÇALIŞMALAR YAĞIŞ SÜRESİNCE DEVAM EDECEK

Yapılan çalışmalar ile birlikte kanal açma araçları ile temizlenen yağmur suyu hatlarının kontrolleri gerçekleştiriliyor. Giderlerde oluşan tıkanıklar giderilerek oluşabilecek baskınların önüne geçilmesi sağlanıyor. Belirli periyotlar ile yapılan temizlik çalışmaları yağışlar devam ettiği süreçte temizlenmeye devam edecek.

 











 

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