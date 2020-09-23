banner544
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir birimlerine atık konteyneri

Büyükşehir Belediyesi, bağlı daire başkanlıkları ve iştiraklerine Evsel Atık ve Ambalaj atığı konteynerleri dağıtarak kurum içi farkındalık oluşturmayı hedefliyor

Büyükşehir birimlerine atık konteyneri

23 Eylül 2020 Çarşamba 10:47

 ‘Sıfır Atık’ ilkesini benimseyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık uygulama alanını her geçen gün genişletiyor. Sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kent inşa etmek için kolları sıvayan Büyükşehir, Başkan Tahir Büyükakın’ın direktifiyle atıkların yerinde ayrıştırılmasına yoğunlaşıyor. Bu kapsamda eğitimler veren, ilçe belediyelerle işbirliği yapan Büyükşehir, özellikle kendi bünyesinde bulunan birimlerde atıkların toplanması ve ayrıştırılması için gerekli önlemleri alıyor.

 

EVSEL ATIK VE AMBALAJ ATIĞI KONTEYNERLERİ

Büyükşehir tarafından ilk atıp toplama merkezi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı hizmet binası önünde oluşturuldu. Benzer lokasyonların sayısının artırılması hedeflenirken 5 bölmeli atık kumbaralar tüm daire başkanlıklarının ana hizmet binasına yerleştirilmişti. Şimdi de her daire başkanlığına Evsel Atık ve Ambalaj atığı konteynerleri dağıtımına başlandı.


AYLIK 2500 TON AMBALAJ ATIĞI

Büyükşehir Belediye Başkanlığı koordinasyonunda İlçe Belediyeleri ve çevre izin/lisanslı firmalar ile yürütülen projeyle kamu kurum/kuruluşlarından başlayarak alışveriş merkezleri, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sanayi tesisleri ve hanelerde yaygınlaştırılması ve farkındalığın arttırılması amaçlanıyor. Belirlenen bölgelere konulan biriktirme ekipmanlarında toplanan aylık yaklaşık 2500 ton karışık ambalaj atığı, ayırma tesislerinde kategorilerine göre ayrıştırılıyor. Tasniflenen atıklar buradan da Çevre İzin/Lisanslı Geri Dönüşüm Tesislerine naklediliyor.

 

SIFIR ATIK YÖNETİM PLANI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen format doğrultusunda Kocaeli’de uygulanacak olan sıfır atık uygulamalarına ilişkin plan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda 01/09/2020 tarih 237 sayılı Mahalli Çevre Kurulu’nca onaylanarak yürürlüğe girdi. Sıfır atık Projesinin il genelinde yaygınlaştırılması ve yürütülmesi plan doğrultusunda yapılacak.

 

SIFIR ATIK BELGESİ


Büyükşehir’e bağlı tüm daire başkanlıkları ve bağlı iştiraklerde bir asil ve bir yedek yetkili belirlendi. Oluşan atık türleri ve miktarını belirleyen yetkililer, aynı zamanda gerekli ekipmanları tespit ederek uygun alanlara yerleştirdi. Büyükşehir’in tüm özverili çalışmaları sonuç vererek Büyükşehir Hizmet Binalarına sıfır atık belgesi alındı.

 

HER BİRİME ÖZGÜ PLANLAMA

“Sıfır Atık Yönetim Planı”nı esas alan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı her birime özgü planlamalar yaparak uygulamaya koyacak. Temizlik görevlileri, depolama alanı sorumluları, bakım-onarım görevlileri ve tüm çalışanlar için eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. Veriler toplanırken aynı zamanda raporlar hazırlanacak ve izleme ekipleri uygulamayı değerlendirecekler.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Şayir hız kesmiyor   Başkan Şayir hız kesmiyor  
Antikkapı A.Ş’de toplu iş sözleşmesi imzalandı Antikkapı A.Ş’de toplu iş sözleşmesi imzalandı
Gebze bölgesinde açık iş ilanları Gebze bölgesinde açık iş ilanları
Gebze’ye Yeni Parklar Kazandırılıyor Gebze’ye Yeni Parklar Kazandırılıyor
Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik
Toplu taşıma araçları an be an kontrol ediliyor Toplu taşıma araçları an be an kontrol ediliyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Şayir hız kesmiyor  
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yeni başlayacak çalışma alanlarında incelemelerde bulunarak, son...

Haberi Oku