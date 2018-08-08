Büyükşehir Muhtarlarla Biraraya Geldi

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde bulunan tüm mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini yerinde değerlendirerek çözüme kavuşturuyor. Mahallelerin yapılan ve yapılması planlanan, ihtiyaç ve talepleri Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı tarafından düzenlenen istişare toplantılarında değerlendiriliyor. İstişare toplantıları kapsamında, Başiskele ilçesi mahalle muhtarlarıyla bir araya gelindi. Toplantıya, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Lütfi Efil ve daire yöneticileri katıldı.

“MAHALLE TEMSİLCİLERİMİZSİNİZ”

Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin yerine getirilmesinde önemli rol alan muhtarlarla gerçekleştirilen toplantıda Daire Başkanı Lütfi Efil, hizmetlerin aktarıldığı bir sunum yaptı. Efil “Büyükşehir Belediyemizin mahallelerdeki temsilcileri sizlersiniz. Biz çalışmalarımızı tabi ki her zaman eksiksiz gerçekleştirmek için çaba gösteriyoruz. Fakat sizler mahallelerin tamamına hâkimsiniz ve bizim görmediklerimizi bizlere aktarabilirsiniz” şeklinde konuştu.

EFİL: “HER ZAMAN DESTEK VERİYORUZ”

Muhtarlara olan desteklerinin her zaman sürdüğünü belirten Efil “Muhtarlarımıza da elimizden geldiğince destek oluyoruz. Giderlerinin önemli bir kısmını kaplayan kırtasiye yardımlarını gerçekleştiriyoruz. Her muhtarımıza kırtasiye malzemeleri ve ofis araç gereçleri desteği veriyoruz” dedi.

“ÜLKENİN EN TEMEL TAŞLARDINDAN BİR TANESİSİNİZ”

Muhtarlık görevinin çok önemli olduğunu belirten Efil “Muhtarlık çok önemli ve kutsal bir görevdir. Muhtar, mahallede olan biteni en yakından bilen kişidir. Vatandaşlarımız muhtarlarımız vasıtasıyla devletin en üstüne ulaşabilirler. Sizler bu sebepten bu ülkenin en temel taşlarından bir tanesisiniz biz de size hizmet etmek için buradayız” ifadelerini kullandı.