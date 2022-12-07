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Büyükşehir’den Acil Müdahale Merkezi

Büyükşehirden acil müdahale merkezi yapım ihalesi düzenlendi. Düzenlenen ihaleye 2 firma teklif verdi. En düşük teklif

Büyükşehir'den Acil Müdahale Merkezi

07 Aralık 2022 Çarşamba 11:40


 

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, acil müdahale merkezinin yapımı için ihale düzenledi. Daha önce İzmit fuar merkezinde bulunan şimdi millet bahçesi yapılacağı için taşınması gereken acil müdahale merkezinin yeni binası, DSİ 15. Bölge Müdürlüğü’nün yanındaki 1.518 m2 arsa üzerine yapılacak.  Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası ihale salonunda gerçekleştirilen ihaleye 2 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklif 4 milyon 088 bin TL oldu. Verilen teklifler komisyon tarafından incelendikten sonra değerlendirmeye alınacak.

 

KULLANIMA UYGUN OLACAK

İzmit Kullar bölgesinde bulunan DSİ 15. Bölge Müdürlüğü yanına yapılacak acil müdahale merkezi, 1518 m2 arsa üzerine 333 m2 prefabrik yapı ve çevre düzenlemesi şeklinde planlandı. Prefabrik yapı içerisinde ofisler, kadın ve erkek tuvalet, mutfak depo ve eğitim salonu yer alacak. Ayrıca çevre çiti ve saha betonu imalatı yapılacak.

 

İHALEYE VERİLEN TEKLİFLER

AKPRO Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.       4 milyon 088 bin TL

Onur Bakır                                                         4 milyon 440 bin TL





 

 

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