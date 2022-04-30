Büyükşehir’den istihdama katkı

USTAM İSTİHDAM ODAKLI
İstihdam odaklı mesleki eğitimlerin verildiği USTAM projesi ile firmaların talepleri doğrultusunda açılan 8 eğitim programında 107 kursiyer eğitime alındı, 89 kursiyer mezun oldu ve bunlardan 37’si iş başı yaptı. Mevcutta 7 kursta 330 kursiyer eğitim görmeye devam ediyor. Firmalardan talep geldikçe kurs sayısı artırılıyor ve başvuran kursiyerler eğitime alınıyor. USTAM Projesinde şu anda başvuru sayısı 3 binin üzerinde.
KÖYDE ÜRETİME DESTEK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik amacıyla yapılan “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” kapsamında, 350 kadın çiftçinin üretime katılması sağlanırken ve 2 kadın ziraat tekniker istihdamı sağladı. Aynı zamanda hazırlanan alım garantili “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşviki” projesi için çiftçilerden başvurular alındı. TABİP Projesi kapsamında Kocaeli genelinde şimdiye kadar 47 köyde, 1300 dekar civarı alanda Tıbbi Aromatik Bitki dikimleri gerçekleştirildi
YÜZLERCE KADININ KAZANÇ KAPISI OLDU
KOMEK Sepeti ile birlikte KOMEK’te kurs alan kadınların ürettiği ürünlerin ekonomiye kazandırılması amaçlandı. Aralık 2020’da tanıtımı yapılan ve hizmete alınan komeksepeti.com adresine şu ana kadar 437 kadının 8 bin 330 ürünü eklendi ve üreticilerin yüzde 87’si gelir elde etti. Sitede yer alan ürünlerin bugüne kadar 6 ana 71 alt kategoride 5 bin 118’i satıldı. Sitede yapılan satışlarla 764 bin 107 lira gelir elde edildi. Ortalama kişi başı 1970 lira gelir oldu.