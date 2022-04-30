Büyükşehir’den istihdama katkı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi istihdama katkıda bulunmak amacı ile yaptığı USTAM Projesi ile 37 kişiye eğitim vererek istihdama kattı, Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Projesiyle de 350 kadın çiftçi üretime katılması sağlandı ve 2 kadın ziraat teknikeri istihdam edildi.

Kocaeli

Büyükşehir Belediyesi yaptığı çalışmalarla istihdama önemli katkılarda bulundu. USTAM projesi, KOMEK Sepeti, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi ile isteyen vatandaşlara meslek edindirmek ve istihdama katılmaları için destek verildi. Geçtiğimiz yıl başlayan USTAM projesi ile de 37 kişi iş başı yaparken, Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde 350 kadın çiftçi üretime katılması sağlandı ve 2 kadın ziraat teknikerine istihdam sağlandı. KOMEK Sepetinde ise yüzlerce kadın kendi el emekleri ürünlerini satarak kendi ekonomisini oluşturdu.

USTAM İSTİHDAM ODAKLI

İstihdam odaklı mesleki eğitimlerin verildiği USTAM projesi ile firmaların talepleri doğrultusunda açılan 8 eğitim programında 107 kursiyer eğitime alındı, 89 kursiyer mezun oldu ve bunlardan 37’si iş başı yaptı. Mevcutta 7 kursta 330 kursiyer eğitim görmeye devam ediyor. Firmalardan talep geldikçe kurs sayısı artırılıyor ve başvuran kursiyerler eğitime alınıyor. USTAM Projesinde şu anda başvuru sayısı 3 binin üzerinde.

KÖYDE ÜRETİME DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik amacıyla yapılan “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” kapsamında, 350 kadın çiftçinin üretime katılması sağlanırken ve 2 kadın ziraat tekniker istihdamı sağladı. Aynı zamanda hazırlanan alım garantili “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşviki” projesi için çiftçilerden başvurular alındı. TABİP Projesi kapsamında Kocaeli genelinde şimdiye kadar 47 köyde, 1300 dekar civarı alanda Tıbbi Aromatik Bitki dikimleri gerçekleştirildi

YÜZLERCE KADININ KAZANÇ KAPISI OLDU

KOMEK Sepeti ile birlikte KOMEK’te kurs alan kadınların ürettiği ürünlerin ekonomiye kazandırılması amaçlandı. Aralık 2020’da tanıtımı yapılan ve hizmete alınan komeksepeti.com adresine şu ana kadar 437 kadının 8 bin 330 ürünü eklendi ve üreticilerin yüzde 87’si gelir elde etti. Sitede yer alan ürünlerin bugüne kadar 6 ana 71 alt kategoride 5 bin 118’i satıldı. Sitede yapılan satışlarla 764 bin 107 lira gelir elde edildi. Ortalama kişi başı 1970 lira gelir oldu.