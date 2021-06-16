Büyükşehirden Uzaktan Soru Çözme Uygulaması

Tüm dünyada etkisini gösteren COVID 19 pandemi tedbirleri kapsamında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim olarak hayatımıza girmesiyle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Kılavuz Gençlik Modeli bünyesinde Akademi Liselere kayıtlı öğrencilere bilgisayarlarından ve tabletlerinden destek veriyor. Bu kapsamda Akademi Lise’ye kayıtlı öğrencilerin yararlanabildiği İOS ve Android olmak üzere iki farklı platform için geliştirilen Uzaktan Soru Çözüm Uygulamasıyla, öğrenciye özel çalışma, öğrenme sürecinin bireyselleşmesi ve öğrenci potansiyelinin tam anlamıyla gerçekleştirilmesi sağlanıyor.

UYGULAMAYLA SORULAR ANINDA ÇÖZÜLÜYOR

Lise öğrencilerinin sosyal, kültürel, akademik, sportif, sanatsal programlar ile eğitim ve öğretimlerine destek verilen Akademi Liselerde YKS hazırlığı konusunda da dersler sunuluyor. Buna göre YKS ile ilgili soruların fotoğrafını sisteme yükleyen öğrenciler anında ilgili branş öğretmenine ulaşabiliyor. Öğretmen ise yine fotoğraf, ses veya video formatında hazırlamış olduğu cevabı ilgili öğrenciye soru çözümü olarak sunabiliyor.

ÖĞRENME SÜRECİNİ HIZLANDIRIYOR

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uzaktan eğitimin hızla geliştiği bir dönemde öğrencilerin eksik yönlerini hızla kapatmaları için çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kılavuz Gençlik Modeli kapsamında Akademi Lise öğrencilerine Uzaktan Soru Çözüm Uygulaması ile destek veriyor. Eğitimin dijitalleşmesinde teknolojiden de yararlanılarak okul müfredatlarını temel alan Akademi Lise Koordinasyon Merkezi, bireysel öğrenmeye odaklı uzaktan eğitim ile öğrenme süreci hızlandırmayı amaçlıyor.

UYGULAMA İOS VE ANDROİD MAĞAZALARINDA MEVCUT

Akademi Lise öğrencileri Android cihazlarda Google Play, Apple cihazlarda ise App Store mağazası üzerinden uygulamayı indirerek erişebilecek Buna göre öğrenciler mağazalarda bulunan arama kısmına Akademi Lise Flowi yazarak uygulamayı kendi cihazlarına indirebiliyor.



























