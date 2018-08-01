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Çayırova Yeşile Bürünüyor

Sosyal yaşam alanlarının güzelleştirilmesi ve arttırılması adına her gün yeni projelere imza atan Çayırova Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Akse Mahallesinde 8 dönümlük alan üzerinde ilçeye nefes aldıracak yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırıyor.

Çayırova Yeşile Bürünüyor

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:40

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Çayırova’da Yeşil Alan Sayısı Hızla Artıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışarak ilçeye değer katacak önemli projeler kazandıran Çayırova Belediyesi, çocuk, genç ve yetişkinlerin spor yapıp stres atacağı yeni yeşil alanlar ve parklar inşa ediyor. İçerisinde basketbol sahasından çocuk oyun grubuna kadar birçok donatının yer aldığı park ay sonu kadar kullanıma hazır hale getirilecek.  

Çayırova Yeşile Bürünüyor

1 adet büyük çocuk oyun grubu, 8 adet kamelya, 2 adet çeşme inşa edilen parkta vatandaşlar için dinlenme ve piknik alanları oluşturuluyor. Vatandaşların spor yapmaları için yürüyüş yolları ve fitness alanlarının da planlandığı park alanı içerisindeki meydan ve yollar da granit ve bazalt taş kullanılarak görsel bir güzellik kazandırıldı. Yeşillendirme çalışmalarının büyük bir titizlikle yapıldığı alan vatandaşlar tarafından da olumlu tepkilerle karşılandı.  

 

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