Çayırova'da Buluştular!

Çayırova belediyesi Ak parti meclis üyesi Filiz Ayyıldız Kocaeli meslekte birlik mali müşavirler derneği yönetim kurulunu Çayırova belediyesi sosyal tesislerinde ağırladı

Kocaeli meslekte birlik mali müşavirler derneği Şubat ayı toplantısını, Çayırova belediyesi ak parti meclis üyesi ve dernek yönetim kurulu Başkan yardımcısı Filiz Ayyıldız’ın ev sahipliğinde Çayırova belediyesi Sosyal tesislerinde yaptı

YOĞUN KATILIM

Kocaeli meslekte birlik mali müşavirler derneği Şubat ayı toplantısına dernek yöneticileri, meslek mensupları ve Kocaeli eski milletvekili mali müşavir Eyüp Ayar’da katıldı

Dernek başkanı Mahmut Turan’ın sunum ve teşekkür konuşmasından sonra Kocaeli SMMMO Yönetim Kurulu üyesi Hamit Akbulut söz alarak yönetim kurulu hakkında ve alınan kararlar hakkında bilgiler verdi ve yöneltilen soruları yanıtladı.

AYAR HER ZAMAN DESTEK VERMEYE HAZIRIM

Kocaeli meslekte birlik mali müşavirler derneği Şubat ayı toplantısına katılan eski Kocaeli milletvekili aynı zamanda mali müşavir Eyüp Ayar’da yaptığı kısa konuşmasında aktif halde müşavirlik yapmasada her zaman derneğin yanında olacağını ve destek vereceğini söyledi. Misafir perverliğinden dolayı dernek başkan yardımcısı Filiz Ayyıldız ve dernek yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Ayar ,İnşallah her zaman sizlerin yanında olacağım dedi.

AYYILDIZ BİLGİ VERDİ

Dernek yönetim kurulu başkan yardımcısı Filiz Ayyıldız, disiplin kurulu üyesi olarak toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerine ve meslek mensuplarına bilgiler verdi ve bazı uyarılarda bulundu. Toplantıya katılan Eski milletvekili Eyüp Ayar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Ayyıldız, kendilerini Çayırovada ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek katılan herkese teşekkürlerini iletti.

Daha sonra gündem hakkında sırasıyla söz alan ,Yücel Nazlı,Ahmet Eser,Casım Akıncılar,Arif Dandan,Bülent Korkmaz,Emin Değer,Hamide Uygun,Abdulkadir Anık ayrı ayrı mesleğin sorunları hakkında görüşlerini dile getirerek, meslekte birlik gurubunun yapacağı çalışmaları anlattılar