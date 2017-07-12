Çayırova’da Çözümün Adı Beyaz Masa

Çayırova’da Yaşayan 4 Bin 100 Vatandaş’a Çeşitli Konularda Yardım Yapıldı
Vatandaşların taleplerini inceleyen ve yerinde tespit eden Çayırova Belediyesi Beyaz Masa Birimi, Komisyon tarafından onay verilen ihtiyaç sahiplerine asker aile yardımı, gıda, giyecek ilaç, süt, mama, çocuk bezi, beyaz eşya, kırtasiye alanlarında 4 bin 100 vatandaşa çeşitli yardımlarda bulundu. Güler yüzlü personeliyle kalite esaslı hizmet üretmeyi ilke edinen Çayırova Belediyesi, ülkemizde bulunan Suriyeli sığınmacılara da yardımlarını esirgemiyor. İlçemizde bulunan 84 Suriyeli aileyi düzenli olarak takip eden birim yetkilileri, ihtiyaç noktasında gıda ve giyim konusunda destek oluyor.
Başkan Demirci: “Herkese Eşit ve Kaliteli Hizmet”Beyaz Masa Birimi hakkında kısa bir bilgilendirme yapan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Beyaz Masa Birimi ile istek, şikayet ve taleplerin tek noktadan aldıklarını belirterek, ilçe halkının Belediye hizmetlerine tek bir noktadan ulaşmalarını sağladıklarını ifade etti. Demirci: “Belediyeye gelen her vatandaşın işlemini en kısa zamanda ve yüksek hizmet kalitesiyle gerçekleştiriyoruz. Belediyeye gelen vatandaşın konumu ne olursa olsun aynı anlayışla karşılamakta, talebinin süreçleri ve ne zaman sonuçlanacağını kendisine bildiriyoruz. Herkese eşit, standart ve tam zamanlı hizmet vererek vatandaşın kurum içinde birimler arasında dolaşmasını ortadan kaldırıyoruz. Beyaz Masa birimi sayesinde belediye sınırları içerisinde var olan problemlerin nerelerde ve hangi yoğunlukta olduğunu tespit edebiliyoruz. halkımızın belediyemize iş ve işlemlerini takip etmeleri, sorunlarını anlatmaları, istek ve şikayetlerini bildirmeleri için belediyemize gelerek veya 0262 743 79 09 ve 444 12 21 numaralı telefonlardan arayarak ulaşabilirler.