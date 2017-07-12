Çayırova’da Çözümün Adı Beyaz Masa

Çayırova’da yaşayan vatandaşlardan gelen dilek, istek ve şikayetlerin iletildiği ve hızla çözüme kavuşturulduğu Beyaz Masa birimi vatandaşların çözüm adresi olmaya devam ediyor. Vatandaşların belediye hizmetleri hakkında bilgi aldıkları ve yaşadıkları sorunları ileterek çözüme kavuşturdukları birim, 2017 yılının ilk altı ayında 11 bin 494 dilekçe alarak bunların yasal takibini yaparak büyük ölçüde çözüme kavuşturdu. Herkese eşit standart ve tam zamanlı hizmet vermek amacıyla çalışan Beyaz Masa, vatandaşın kurum içinde birimler arasında dolaşmasını ortadan kaldırmak, belediye sınırları içerisinde var olan problemlerin nerelerde ve hangi yoğunlukta olduğunun tespit edilmesinin yanı sıra sosyal yardımlarla da vatandaşın zor zamanlarında yanında oluyor.

Çayırova’da Yaşayan 4 Bin 100 Vatandaş’a Çeşitli Konularda Yardım Yapıldı

Vatandaşların taleplerini inceleyen ve yerinde tespit eden Çayırova Belediyesi Beyaz Masa Birimi, Komisyon tarafından onay verilen ihtiyaç sahiplerine asker aile yardımı, gıda, giyecek ilaç, süt, mama, çocuk bezi, beyaz eşya, kırtasiye alanlarında 4 bin 100 vatandaşa çeşitli yardımlarda bulundu. Güler yüzlü personeliyle kalite esaslı hizmet üretmeyi ilke edinen Çayırova Belediyesi, ülkemizde bulunan Suriyeli sığınmacılara da yardımlarını esirgemiyor. İlçemizde bulunan 84 Suriyeli aileyi düzenli olarak takip eden birim yetkilileri, ihtiyaç noktasında gıda ve giyim konusunda destek oluyor.

Başkan Demirci: “Herkese Eşit ve Kaliteli Hizmet” Beyaz Masa Birimi hakkında kısa bir bilgilendirme yapan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Beyaz Masa Birimi ile istek, şikayet ve taleplerin tek noktadan aldıklarını belirterek, ilçe halkının Belediye hizmetlerine tek bir noktadan ulaşmalarını sağladıklarını ifade etti. Demirci: “Belediyeye gelen her vatandaşın işlemini en kısa zamanda ve yüksek hizmet kalitesiyle gerçekleştiriyoruz. Belediyeye gelen vatandaşın konumu ne olursa olsun aynı anlayışla karşılamakta, talebinin süreçleri ve ne zaman sonuçlanacağını kendisine bildiriyoruz. Herkese eşit, standart ve tam zamanlı hizmet vererek vatandaşın kurum içinde birimler arasında dolaşmasını ortadan kaldırıyoruz. Beyaz Masa birimi sayesinde belediye sınırları içerisinde var olan problemlerin nerelerde ve hangi yoğunlukta olduğunu tespit edebiliyoruz. halkımızın belediyemize iş ve işlemlerini takip etmeleri, sorunlarını anlatmaları, istek ve şikayetlerini bildirmeleri için belediyemize gelerek veya 0262 743 79 09 ve 444 12 21 numaralı telefonlardan arayarak ulaşabilirler.