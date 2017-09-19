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Çayırova’da Organize Sanayiye kolay ulaşım

Duble yola dönüştürülen Çayırova Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, organize sanayiye ulaşımda önemli kolaylıklar getirecek

Çayırova'da Organize Sanayiye kolay ulaşım

19 Eylül 2017 Salı 11:29

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Çayırova’da duble yol haline getirilen Çayırova Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde inceleme gerçekleştirdi. Güzergâhın yeniden yapılmasıyla birlikte Organize Sanayi Bölgelerine(OSB) giriş çıkışlara daha rahat ulaşım sağlanacağını ifade eden Bayram, “Çayırova Şekerpınar Bağlantı yolu ile yeni yapılan TOSB otoyol kavşağı arasında kalan cadde yaklaşık 50 metrelik imar yoluna sahip olma-sına rağmen mevcut durumda bir gidiş bir geliş olarak çalışmaktaydı. Bu pro-je kapsamında anayol 2,2 kilometre uzunluğunda duble yol olarak imal edi-lecek”  dedi.

 

“KENTİN HER NOKTASINDA ÇALIŞIYORUZ”

Proje kapsamında170.000 metreküp kazı-dolgu, 8.500 metreküp beton, 44.500 ton sıcak asfalt, 7.500 metre kanal ve yağmursuyu, 82.750 ton plentmiks temel ile 40 adet aydınlatma direği imalatlarıyla Çayırova ilçesine yeni bir değer kazandırılacağını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ge-nel Sekreteri İlhan Bayram, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanacağını da belirtti. Kentin her noktasına dokunmak ve insan merkezli hizmetlerin Kocaeli ile buluşması için çaba sarf ettiklerini söy-leyen Bayram, “Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğ-lu’nun liderliği ve vizyonuyla ilçelerimizin önceliklerini belirleyerek yatırım programımızı gerçekleştiriyoruz” açıklamasını yaptı.

 

“ALIN TERİNİN KUTSALLIĞINA İNANIYORUZ”

Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve Ulaşım Dairesi Başkanı Ayşe-gül Yalçınkaya’nın da eşlik ettiği teknik incelemede, çalışanlarla da bir araya gelen ve ortaya koydukları emek için teşekkür eden İlhan Bayram, “Alın teri-nin kutsallığına inanıyoruz. Büyükşehir Belediyemize ve halkımıza hizmet eden kardeşlerime teşekkür ediyorum” ifadelerini de sarf etti. İlhan Bayram daha sonra Çayırova ve Gebze’deki yapılan ve planlanan projelerin incele-mesini gerçekleştirdi.

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