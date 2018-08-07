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Cemil Meriç’te Değerler Eğitimi

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim alan öğrencilerin toplum katılımlarının kolaylaştırılması amacıyla “Değerler Eğitimi” veriliyor.

Cemil Meriç'te Değerler Eğitimi

07 Ağustos 2018 Salı 10:53

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Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 17-35 yaş aralığındaki hafif ve orta düzeydeki engelli öğrencilere eğitim veriliyor. 84 öğrenciye eğitim verilen merkezde, birçok atölye ve etkinlikler gerçekleştiriliyor. Tüm bu eğitimlerin yanı sıra merkezde öğrencilerin seviyelerine göre, değerler eğitimi verilmeye başlandı.

 

DEĞERLER EĞİTİMİYLE KATILIMLARI VE UYUMLARI KOLAYLAŞIYOR

Merkezde değerler eğitimi kapsamında öğrencilere toplumsal kurallar, görgü kuralları, kültür ve gelenekler hakkında eğitim veriliyor. Eğitimlerle öğrencilerin toplumsal katılımlarının ve uyumlarının kolaylaştırılması, ortak değerleri paylaşarak mutlu olmaları amaçlanıyor. Öğrenciler uzman eğitmenlerce verilen değerler eğitimine severek katılıyor.

 

CEMİL MERİÇ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Eğitim içeriği birey ve aile odaklı bütüncül sosyal destek mantığı ile projelendirilen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde uygun öğrencilerin istihdamına yönelik kurs ve programlar da planlanıyor. Bu kapsamda yapılacak eğitim için İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçeleri pilot bölge seçildi. Öğrenciler evlerinden alınıp eğitimleri sonrası tekrar evlerine bırakılıyor. Hedef yararlanıcı olarak; 17-35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireyler belirleniyor. Ön kayıt ve kurulda değerlendirme sonrası uygun bulunan öğrenci adayları uyum sürecine tabi tutuluyor.

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