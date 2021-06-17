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Cemil Meriç’te Tarımsal Rehabilitasyon

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel öğrencilerin gelişimine tarımsal rehabilitasyonla destek veriliyor.

Cemil Meriç'te Tarımsal Rehabilitasyon

17 Haziran 2021 Perşembe 16:36

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel öğrenciler tarımsal rehabilitasyonla gelişim gösteriyor. Özel öğrenciler bahçecilik, sebze ve meyve, temel iç mekân bitkileri yetiştiriciliği eğitimleri alıyor.

 

TARIMSAL REHABİLİTASYON

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, 17-35 yaş arası özel gereksinimli bireylere hizmet veriyor. Merkezde verilen Bahçecilik kursunda öğrenciler iki büyük sera alanında çeşitli bitki, meyve sebze yetiştiriyor. 

 

SERTİFİKALI EĞİTİM

Verilen eğitimler İŞ-KUR ve KOÜSEM iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Eğitimi tamamlayan öğrencilere sertifika veriliyor. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde verilen bu eğitimler sayesinde engelli bireylerin bağımsız şekilde ürün üretmeleri sağlanıyor. Elde edilen ürünlerin Mutfak Atölyesindeki eğitim çalışmalarında da kullanılıyor.

 

SEBZE VE MEYVE YETİŞTİRİLİYOR

Özel gereksinimli öğrenciler bu yıl serada çilek yetiştirdiler. Çilekleri özenle yetiştiren öğrenciler hasattan sonra Mutfak Atölyesinde eğitmenler eşliğinde çilek reçeli yapmayı öğrendi. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi serasında çilek dışında domates, salatalık, patlıcan, biber, mısır, karpuz kabak gibi sebzeler de yetiştiriliyor.

 












 

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