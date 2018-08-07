banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cengiz Kurtoğlu Gebze'de

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu hafta düzenlenen konserlerde rap müzik sanatçısı Sagopa Kajmer İzmit’te, Cengiz Kurtoğlu Gebze’de konser verecek.

Cengiz Kurtoğlu Gebze'de

07 Ağustos 2018 Salı 11:12

banner346

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. yıl yaz etkinlikleri kapsamında ünlü rap şarkıcısı Sagopa Kajmer 08 Ağustos Çarşamba Saat 21.00’da Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesinde konser verecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz konserde Kocaelili hayranlarıyla buluşacak Rap müzik sanatçısı Sagopa Kajmer, canlı sahne performansıyla sahne alacak.

 

KURTOGLU GEBZE’DE

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Yaz Konserleri kapsamında Gebze Cumhuriyet Meydanında 10 Ağustos Cuma Saat 21.00’da fantezi müziğin usta ismi Cengiz Kurtoğlu konser verecek. Slow şarkılarıyla bilinen ünlü Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz konserde Gebzeli hayranlarıyla buluşacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Cengiz KurtoğluSagopa KajmerKocaeliGebzeGebze Gazetesi
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Fen İşleri Hız Kesmiyor Gebze Fen İşleri Hız Kesmiyor
Kurbanlıklar Pazara Çıktı Kurbanlıklar Pazara Çıktı
4 İlçede Elektrik Kesintileri 4 İlçede Elektrik Kesintileri
Erbakan Vakfı'nda Altınoluk Heyecanı Erbakan Vakfı'nda Altınoluk Heyecanı
Kartepe’ye Dev Kent Meydanı Kartepe’ye Dev Kent Meydanı
Cemil Meriç’te Değerler Eğitimi Cemil Meriç’te Değerler Eğitimi
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner377

banner149

banner378

Gebze Fen İşleri Hız Kesmiyor
Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Gebze’nin dört bir yanında kaldırım onarım...

Haberi Oku