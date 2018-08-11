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Cengiz Kurtoğlu’na Gebze’de Sevgi Seli

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Cengiz Kurtoğlu konserine Gebzeliler adeta akın etti

Cengiz Kurtoğlu'na Gebze'de Sevgi Seli

11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:07

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Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gebze Yaz Konserleri kapsamında Gebze Cumhuriyet Meydanında fantezi müziğin usta ismi Cengiz Kurtoğlu konser verdi. Slow şarkılarıyla bilinen ünlü Sanatçı Cengiz Kurtoğlu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz konserde Gebzeli hayranlarıyla buluştu. Gebzeliler tarafından hınca hınç doldurulan Cumhuriyet Meydanı’nda Cengiz Kurtoğlu’na adeta sevgi seli yaşandı.
BİNLERCE GEBZELİ ŞARKILARA EŞLİK ETTİ

Gebze Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran binlerce Gebzeli sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken cep telefonları ışıklarıyla da görsel bir şölen yaşattı. Fantezi müziğin usta ismi Cengiz Kurtoğlu sevilen tüm şarkılarını Gebze Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran hayranları için söyledi. 

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Cengiz KurtoğluGebzeGebze Cumhuriyet MeydanıGebze Gazetesi
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