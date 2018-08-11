Cengiz Kurtoğlu’na Gebze’de Sevgi Seli

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Cengiz Kurtoğlu konserine Gebzeliler adeta akın etti

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gebze Yaz Konserleri kapsamında Gebze Cumhuriyet Meydanında fantezi müziğin usta ismi Cengiz Kurtoğlu konser verdi. Slow şarkılarıyla bilinen ünlü Sanatçı Cengiz Kurtoğlu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz konserde Gebzeli hayranlarıyla buluştu. Gebzeliler tarafından hınca hınç doldurulan Cumhuriyet Meydanı’nda Cengiz Kurtoğlu’na adeta sevgi seli yaşandı.









BİNLERCE GEBZELİ ŞARKILARA EŞLİK ETTİ