Gebze Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran binlerce Gebzeli sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken cep telefonları ışıklarıyla da görsel bir şölen yaşattı. Fantezi müziğin usta ismi Cengiz Kurtoğlu sevilen tüm şarkılarını Gebze Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran hayranları için söyledi.
Cengiz Kurtoğlu’na Gebze’de Sevgi Seli
Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Cengiz Kurtoğlu konserine Gebzeliler adeta akın etti
Gebze Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran binlerce Gebzeli sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken cep telefonları ışıklarıyla da görsel bir şölen yaşattı. Fantezi müziğin usta ismi Cengiz Kurtoğlu sevilen tüm şarkılarını Gebze Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran hayranları için söyledi.