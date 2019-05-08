banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Cengiz Topel'de 4.241 Yolcuya Hizmet

2019 yılı Nisan ayında Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 43 oldu.

Cengiz Topel'de 4.241 Yolcuya Hizmet

08 Mayıs 2019 Çarşamba 12:23

banner419

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Nisan ayı havalimanı istatistiklerine göre; nisan ayında Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 4.241 oldu.

2019 yılı Nisan ayında Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 34 ton olarak gerçekleşti.

4 Aylık Gerçekleşmeler…

Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’nda 2019 yılı Nisan ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 18.706’ya, uçak trafiği 328’e ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 181 ton oldu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Cengiz TopelCengiz Topel HavaalanıKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Osman Hamdi Bey'de Anlamlı Konferans Osman Hamdi Bey'de Anlamlı Konferans
Evlere Sıcak Yemek Evlere Sıcak Yemek
Gezici Araçla 5 Ayda 256 Müdahele Gezici Araçla 5 Ayda 256 Müdahele
Okur'dan Bıyık'a Ziyaret Okur'dan Bıyık'a Ziyaret
Ramazan'da Gıda Denetimlerine Devam Ramazan'da Gıda Denetimlerine Devam
Çevre Şikayetlerine Yazılımla Anında Çözüm Çevre Şikayetlerine Yazılımla Anında Çözüm
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Osman Hamdi Bey'de Anlamlı Konferans
Elim bir olay sonucu hayatını kaybeden öğretmen Necmettin Kuyucu anısına Gebze Osman Hamdi Bey Kültür...

Haberi Oku