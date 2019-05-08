Cengiz Topel'de 4.241 Yolcuya Hizmet

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Nisan ayı havalimanı istatistiklerine göre; nisan ayında Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 4.241 oldu.
2019 yılı Nisan ayında Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 34 ton olarak gerçekleşti.
4 Aylık Gerçekleşmeler…
Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’nda 2019 yılı Nisan ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 18.706’ya, uçak trafiği 328’e ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 181 ton oldu.