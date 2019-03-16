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Çetinkaya, “Her Mahalleye Kreş”

Özellikle çocuklarını kreşe gönderemeyen ailelere yönelik planlanan “Her Mahalleye Kreş” projesiyle geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımızın daha iyi bir eğitim alabilmelerinin hazırlıklarının yapılacağını ifade eden Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan Adayı Op.Dr. Burcu Çetinkaya, esas belediyeciliğin beton bloklar değil sıcak yuvalar yapmak olduğunu söyledi.

Çetinkaya, 'Her Mahalleye Kreş”

16 Mart 2019 Cumartesi 16:55

Geleceğimizi emanet edeceğimiz yavruların kaliteli hizmet alması için çalışmaların bu anlamda planlanmasını sağlayacaklarının altını çizen Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan Adayı Op.Dr. Burcu Çetinkaya, her çocuğun eşit şartlarda geleceğe adım atması gerektiğini bunun içinde her mahalleye kreş ve sosyal aktivite alanı planladıklarını vurguladı.

“ANNELERİN GÖZÜ ARKADA KALMAYACAK”

Her mahallenin en merkezi konumuna inşa edeceğimiz “Mahalle Kreşleri ve Sosyal Alanlar” için ekonomileri düşük ailelerin de rahatlıkla çocuklarını gönderebilecekleri mekanlar oluşturacaklarını ifade eden Belediye Başkan Adayı Op.Dr. Çetinkaya, “Ekonomik açıdan ihtiyaç sahibi, düşük ücretlerle çalışan annelerin, çocuklarını güvenle emanet edecekleri eğitim yuvalarını Gebze’de yaygınlaştırıyoruz, annelerin gözünü arkada bırakmıyoruz. Her mahalleye kreş imkanı sunacağız. Gereğinde mobıl tır kreşlerle bu sözümüzü gerçekleştireceğiz.” Dedi.


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