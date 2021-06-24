banner632
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Körfezi'ndeki müsilajı inceledi:

- "İnsanın yarattığı kirliliğin denize derin deşarj yapılmaması lazım. Biyolojik arıtmanın, kimyasal arıtmanın yapılması ve buradan arındırılan suyun çevrede kullanılması lazım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Körfezi'ndeki müsilajı inceledi:

24 Haziran 2021 Perşembe 23:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili, "İnsanın yarattığı kirliliğin denize derin deşarj yapılmaması lazım. Biyolojik arıtmanın, kimyasal arıtmanın yapılması ve buradan arındırılan suyun çevrede kullanılması lazım." dedi.

Darıca ilçesinde bir otelde muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, daha sonra Körfez ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Körfez ilçesi Hereke Mahallesi'ne gelen Kılıçdaroğlu, halı satan bir işletmeyi ziyaret etti. Burada halı dokuma tezgahındaki kadınlarla ve işletme sahibiyle sohbet eden Kılıçdaroğlu'na, Atatürk portresinin yer aldığı bir halı hediye edildi.

Kılıçdaroğlu daha sonra Hereke'de esnafı gezerek, sorunları dinledi. Hereke iskelesinden denizdeki müsilajı inceleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra bindiği teknede balıkçılarla sohbet etti ve sorunlarını dinledi.

Kılıçdaroğlu, teknede bir basın mensubunun müsilaj konusundaki düşüncelerini sorması üzerine şunları söyledi:

"İnsanın yarattığı kirliliğin denize derin deşarj yapılmaması lazım. Biyolojik arıtmanın, kimyasal arıtmanın yapılması ve buradan arındırılan suyun çevrede kullanılması lazım. Çimenleri, parkları sulamamız lazım. Eğer siz derin deşarj yapıp, bu suyu denizin derinliklerine veriyorsanız oksijeni tüketiyorsunuz, canlıları tüketiyorsunuz doğayı mahvediyorsunuz, denizleri mahvediyorsunuz, balık türleri yok oluyor. Balıkçılığı da yok ediyorsunuz. Bunun için önlem alınması lazım. Bu bir siyasi parti meselesi değil, bu bir Türkiye meselesi. Bir araya gelip bu sorunun çözülmesi lazım. Arkadaşlar, diyor ki muhatap alacağımız bir birim olması lazım. Bir denizcilik bakanlığı olsun, derdimizi dinlesin. Eğer varsa denizde bir sorun, en azından sorunu çözecek bir muhatap bakanlık bulalım diyorlar. Biz de onlara destek veriyoruz."

Bir basın mensubunun Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı hakkındaki değerlendirmesini sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Marmara Denizi'nin kurtarılması için hazırlanacak her eylem planın özünde biyolojik arıtma, kimyasal arıtma var mı, yok mu? Biyolojik ve kimyasal arıtma yapılıp ve oradan elde edilen su doğada kullanılırsa yani parkta, ağaç sulamada, park sulamada, kaldırım gibi temizlik işlerinde kullanılırsa ben anlarım ki o komisyon görevini yapmıştır ama öyle bir şey yok. Usulen arıtma yapıyoruz deyip, derin deşarjla veriyorlarsa denize, denizi kirletiyor. Bu doğru değil. Kimyasal arıtma, biyolojik arıtma ikisinin beraber olmazı lazım." şeklinde konuştu.

Teknede balık ekmek ikram edilen Kılıçdaroğlu, kaptan kamarasına çıkarak teknenin yanaştırılmasına yardım etti. Tekneyle Karamürsel ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayanları selamladı.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Müsilaj .izmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kolye Modelleri Nelerdir? Kolye Modelleri Nelerdir?
Çiftçi, Yıl Sonu Sergisini Gezdi Çiftçi, Yıl Sonu Sergisini Gezdi
Kocaeli Turizim Çalıştay ve Şurası Başladı Kocaeli Turizim Çalıştay ve Şurası Başladı
Kullar Futbol Sahası’nda Sona Gelindi Kullar Futbol Sahası’nda Sona Gelindi
Büyükakın; ‘’Kocaeli, Turizm Kenti Olma Potansiyeline Sahip’’ Büyükakın; ‘’Kocaeli, Turizm Kenti Olma Potansiyeline...
Darıca Belediyesi’nden YKS'ye Girecek Öğrencilere Moral Yemeği Darıca Belediyesi’nden YKS'ye Girecek Öğrencilere...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kolye Modelleri Nelerdir?
Kolye modelleri kategorisi son derece geniştir. Bu genişliğe baktığımız zaman altın, gümüş, yakut,...

Haberi Oku