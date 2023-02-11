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CHP İl Başkanı Bülent Sarı'nın babası Mustafa Sarı son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı'nın babası geçmiş dönem Arslanbey Belediye Başkanı adayı ve muhtar Mustafa Sarı rahatsızlığı sebebi ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CHP İl Başkanı Bülent Sarı'nın babası Mustafa Sarı son yolculuğuna uğurlandı.

11 Şubat 2023 Cumartesi 19:51


CHP'ye uzun yıllar emek veren partinin çınarı Mustafa Sarı için ilk olarak aile evinde helallik alındı. İlimizdeki birçok önemli ismin Sarı ailesini yalnız bırakmadığı cenaze namazına TBMM Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli İl Yönetimi ve ilçe başkanları, CHP Sakarya Ecevit Keleş, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, İYİ Parti il yönetimi ve ilçe başkanları, İzmit Belediyesi Başkanvekili Çetin Sarıca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, CHP'nin geçmiş dönem milletvekilleri ve il başkanları da katılanlar arasındaydı. Mustafa Sarı, İkindi namazına müteakip Arslanbey  Menderes Mahallesi Camii'den kaldırılarak Arslanbey Mezarlığı'na defnedildi.



İHA
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