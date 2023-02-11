CHP İl Başkanı Bülent Sarı'nın babası Mustafa Sarı son yolculuğuna uğurlandı.





CHP'ye uzun yıllar emek veren partinin çınarı Mustafa Sarı için ilk olarak aile evinde helallik alındı. İlimizdeki birçok önemli ismin Sarı ailesini yalnız bırakmadığı cenaze namazına TBMM Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli İl Yönetimi ve ilçe başkanları, CHP Sakarya Ecevit Keleş, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, İYİ Parti il yönetimi ve ilçe başkanları, İzmit Belediyesi Başkanvekili Çetin Sarıca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, CHP'nin geçmiş dönem milletvekilleri ve il başkanları da katılanlar arasındaydı. Mustafa Sarı, İkindi namazına müteakip Arslanbey Menderes Mahallesi Camii'den kaldırılarak Arslanbey Mezarlığı'na defnedildi.

İHA