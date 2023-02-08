CHP Kocaeli depremzedelere ihtiyaç malzemelerini ulaştırmaya devam ediyor





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü’nün çağrısıyla vatandaşların ilçe örgütlerine teslim ettiği yardımlar deprem bölgelerine ulaşmaya devam ediyor. Türkiye’yi sarsan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarmak için başlatılan seferberlikte CHP Kocaeli tarafından şu ana kadar 5 tır ihtiyaç bölgelerine ulaştırıldı. CHP İl Örgütü ve 12 ilçe örgütüne vatandaşların ilettiği ihtiyaç malzemeleri gruplandırılarak partililer tarafından büyük bir özenle hazırlandı. Yardımların hala gelmeye devam ettiği ilçe örgütlerinde partililer büyük bir emekle ihtiyaç malzemelerini paketleyerek yola çıkmaya hazır hale getiriyor. Yardımların ihtiyaç malzemeleri geldikçe tırlara yüklenerek iletileceği duyuruldu. İhtiyaç malzemelerinin yanı sıra yarın da gönüllüler tarafından bağışlanan 2 adet hijyen tırı CHP Kocaeli tarafından deprem bölgelerine ulaştırılacak.

İHA