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Çiftçi’den Kent Meydanına yakın takip

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kent Meydanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Çiftçi'den Kent Meydanına yakın takip

17 Kasım 2022 Perşembe 18:51


Çayırova’ya kimlik ve değer katacak Kent Meydanı inşaatı hızla devam ediyor. 25.000 metrekare alana inşa edilecek projede otopark ve caminin yapılacağı alanda kolon imalatı ve perde beton çalışmaları sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirilen vizyon projeyi  çok yakından takip eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kent meydanı inşaatını inceleyerek projenin ilerleyişi hakkında  müteahhit firma yetkililerinden  bilgiler aldı.  Projeyi anbean takip eden Başkan Çiftçi, “Kent Meydanımızın yapım aşaması hızlı bir şekilde devam ediyor. Cami ve otopark yapacağımız alanda perde beton ve kolon imalatı sürüyor.


ÜÇ KATLI OTOPARK

Yaklaşık 14-15 metre yerin altına indik, 3 katlı otopark inşa ediyoruz. Eğer yerin altına otopark düşünmeseydik hızlı bir şekilde tamamlardık. Ama buradaki hedef şehrimizi geleceğe hazırlamak. Projemizi daha geniş kapsamlı düşündük. Hedefimiz inşallah seneye Kent Meydanımızı tamamlamak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmak. Kent Meydanımızın inşaatını Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yapıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kent Meydanımızın inşaatını inşallah hep birlikte tamamlayacağız’’ dedi.



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