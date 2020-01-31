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Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi dolup taşıyor

Öğrenciler, yarıyıl tatilinde Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi’nde ders çalışıp ödevlerini yapıyor.

Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi dolup taşıyor

31 Ocak 2020 Cuma 15:03

Büyükşehir Belediyesi Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi, yarıyıl tatilinde ders çalışmak, ödev yapmak isteyen öğrencilerle dolup taşıyor. Türk klasiklerinden batı klasiklerine, ansiklopedilerden sözlüklere, 18 bin basılı kitap, 21 bin de dijital e-kitaba erişim sağlanabilen kütüphaneye gün içerisinde binin üzerinde öğrenci geliyor.

 

KONFORLU VE RAHAT BİR ORTAM

Kütüphanede, bin 300 metre kapalı alana sahip 200 kişilik oturma ve ders çalışma alanı, grup çalışma odası, çocuk bölümü, genç bölümü, dinlenme alanı, bireysel çalışma alanı ve internet – dijital kütüphane erişim bölümleri bulunuyor. Son derece modern ve nezih bir ortama sahip kütüphane konforlu ve rahat bir ortamda öğrencilere ders çalışma imkânı sunuyor.



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