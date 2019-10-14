banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çocuk korosuna başvurular başladı

Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Çocuk Korosu’na 18 Ekim Cuma gününe kadar başvuru yapılabilecek.

Çocuk korosuna başvurular başladı

14 Ekim 2019 Pazartesi 10:48

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu için başvurular başladı. 7-13 yaş aralığındaki herkesin başvuru yapabileceği Çocuk Korosuna kayıtlar 18 Ekim Cuma gününe kadar Kocaeli Fuar’ı içerisinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nden yapılabilecek.

 

MÜZİK DİSİPLİNİNE İLK ADIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosunda eğitim alacak öğrenciler, verilecek eğitimle müziğin, duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde, uyumlu bir şekilde dile getirilmesine dayanan bir disiplin olduğunu öğrenecek. Koro çalışmaları ile çocuklar müzik disiplinine ilk adım mahiyetinde bir başlangıç yapacak ve yeteneklerini geliştirecek.

 

KORO ÇALIŞMALARI

Müzik Öğretmeni Selçuk Eker’in eğitim vereceği Çocuk Korosu her Cumartesi saat 14.00 – 16.00 saatleri arasında her türlü müzik türünden seçilmiş eserleri çalışacak. Koro üyesi çocuklar, bilgi ve keyif dolu bir şekilde müzik yeteneklerini geliştirebilecek. Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu her yıl verdikleri konserle yeteneklerini sergileme fırsatı da buluyor.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca Sahil Parkı 2. etapta hummalı çalışma Darıca Sahil Parkı 2. etapta hummalı çalışma
Onların da okullarda sıcak bir yuvası oldu Onların da okullarda sıcak bir yuvası oldu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı tüm ihaleler canlı yayınlanacak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı...
Gebze'de tavla turnuvası heyecanı Gebze'de tavla turnuvası heyecanı
Çiftçilere yüzme 50 hibeli tohumlar dağıtılacak Çiftçilere yüzme 50 hibeli tohumlar dağıtılacak
365 hat ve 730 güzergâh anlık takip ediliyor 365 hat ve 730 güzergâh anlık takip ediliyor
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Darıca Sahil Parkı 2. etapta hummalı çalışma
Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı ile Eskihisar Sahilini birbirine bağlayacak olan 2. etap...

Haberi Oku