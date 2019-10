Çocuk korosuna başvurular başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu için başvurular başladı. 7-13 yaş aralığındaki herkesin başvuru yapabileceği Çocuk Korosuna kayıtlar 18 Ekim Cuma gününe kadar Kocaeli Fuar’ı içerisinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nden yapılabilecek.

MÜZİK DİSİPLİNİNE İLK ADIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosunda eğitim alacak öğrenciler, verilecek eğitimle müziğin, duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde, uyumlu bir şekilde dile getirilmesine dayanan bir disiplin olduğunu öğrenecek. Koro çalışmaları ile çocuklar müzik disiplinine ilk adım mahiyetinde bir başlangıç yapacak ve yeteneklerini geliştirecek.

KORO ÇALIŞMALARI

Müzik Öğretmeni Selçuk Eker’in eğitim vereceği Çocuk Korosu her Cumartesi saat 14.00 – 16.00 saatleri arasında her türlü müzik türünden seçilmiş eserleri çalışacak. Koro üyesi çocuklar, bilgi ve keyif dolu bir şekilde müzik yeteneklerini geliştirebilecek. Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu her yıl verdikleri konserle yeteneklerini sergileme fırsatı da buluyor.