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Çocuklara uzman ekiplerle destek veriliyor

- Büyükakın “Çocukların yüzündeki bir gülümseme dünyalara bedel”

Çocuklara uzman ekiplerle destek veriliyor

18 Şubat 2023 Cumartesi 22:49

 Asrın felaketi sonrası Hatay Defne’de kurulan çadır kentlerdeki çocukların psikolojik olarak süreci iyi atlatmaları için uzman ekiplerle çalışmalar yapılıyor. Çalışmaları koordine eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Çocukların yüzündeki bir gülümseme, dünyalara bedel” dedi.   
 Kahramanmaraş merkezli arka arkaya yaşanan iki depremin ardından Defne’de kurulan çadır kentlere yerleşim başladı. 11 gündür bölgede çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çadır kentlerde kalan vatandaşların eksik ve ihtiyaçlarıyla ilgileniyor. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Büyükakın, uzman personellerle beraber çocukların süreci iyi atlatmaları için çalışma içerisinde olduklarını belirtti.  
 Büyükakın, "Deprem felaketinden psikolojik olarak çocuklarımız çok etkilendi. Uzman personelimizle onların bu süreci en iyi şekilde atlatmaları için çalışma yapıyoruz. Çocukların yüzündeki bir gülümseme, onların bir mutluluğu bizim için dünyalara bedel. Onların güldüğünü görünce tüm yorgunluğumuzu unutuyoruz" dedi. 
  


İHA
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