Cumartesi Konser Var!

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret AŞ. Üretimde 41. Yıl kutlamaları çerçevesinde bir de konser düzenleyecek.

Cumartesi günü Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan konser Erbil Aydın yönetiminde gerçekleştirilecek. Konserin konuk sanatçısı ise Esra İçöz olacak. Saat 19.00’daki kokteylin ardından saat 19.30’da başlayacak olan konser görkemli anlara ev sahipliği yapacak. Refik Sıla GÜVENÇ