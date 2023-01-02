Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İhracatta tarihi rekor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 Yılı Dış Ticaret Rakamları Açıklama programına katıldı. Toplantıda katılımcılara hitap eden Erdoğan, “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılının ilk iş gününü, Türkiye Yüzyılımızın başlangıcı olan bir günü ihracat ailemizle birlikte açıyoruz. Bilindiği gibi son 20 yılda Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyetimizi kurarken ifade ettiği ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda çok çalıştık. Hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımları ile hem geçmişin ihmallerini, hatalarını telafi ettik, hem de geleceğin altyapısını kurduk. Rabbime hamdolsun ki artık sahip olduğumuz stratejik önemin ve imkanların farkında bir Türkiye var. Artık siyasi ve ekonomik özgüveni yüksek bir Türkiye var. Artık kimseye özenmeden, tabi olmadan, her alanda kendi özgün politikalarını geliştirebilen bir Türkiye var. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, çevreden sosyal yardımlara her alanda bu Türkiye fotoğrafını görebilmek mümkün” ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı"

Dünyayı derinden etkileyen Kovid19 salgını, küresel tedarik zincirinde aksamalar, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi gibi sıkıntılara rağmen Türkiye ihracatının hız kesmediğini belirten Erdoğan, “Bu krizleri fırsata dönüştürerek tarihimizin en yüksek büyüme oranlarına eriştik. Sadece 2021 yılında yüzde 11.4 oranında büyüyerek son 50 yılın en iyi seviyesini yakaladık. İhracat tek başına bu tarihi büyüme oranına 5.3 puanlık katkı yaptı. Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı. Geçtiğimiz yıl istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın derin sancılarla kıvrandığı bir dönemde 2022'nin ilk üç çeyreğinde yüzde 6.2 büyüme kaydetti. Bu büyümenin yarısından fazlası mal ve hizmet ihracatından geldi. İhracatımız üreten ekonomimizin itici gücü olmaya devam ediyor. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmeyi esas alan ekonomi programımızın olumlu etkileri istihdam verilerine de yansıdı. 2020 yılı birinci çeyreğine kıyasla 2022 yılı üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisi 3.5 milyon ilave istihdama kavuştu. Yakaladığımız istihdam seviyesine sanayi sektörü katkısı bir milyonu geçti. Bu rakamlar üretim ve ihracattaki güçlü performansın ekonomiye ne derece olumlu yansıdığına işaret ediyor. Dünyanın ciddi sıkıntılarla boğuştuğu bir dönemde yatırımları kesintisiz sürdürmek, istihdamı 31.5 milyona çıkarmak, üretimde söz sahibi olmak, artan belirsizliklere rağmen ihracatı yükselterek devam ettirmek, katma değer ve marka oluşturmak, ülke ekonomisine katkı sağlamak, tüm bu işleri başarmak öyle kolay değildir. Bu tablo Türkiye'nin artık krizlerin altında ezilen değil, krizleri yöneten hatta krizleri fırsata çeviren bir ülke konumuna geldiğini gösteriyor. İhracatımızın her ay rekor üstüne rekor kırarak bu günlere gelişini hep birlikte adım adım takip ediyoruz” diye konuştu.

“2022 ihracatımız 254.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir”

Geçtiğimiz yılın ihracat rakamlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burada büyük bir gururla ifade etmek isterim ki küresel olumsuzluklara rağmen 2022 ihracatımız geçen yıla göre yüzde 12.9 oranında artışla 254.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam cumhuriyet tarihimizin rekorudur. Bu ihracat rakamının ülkemize milletimize, ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra hedefimiz Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasındaki yerini almasını sağlamaktır. Bu hedefe ulaşana kadar çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye İhracatçılar Meclisi çatısı altında yer alan 61 ihracatçı birliği ve 100 bini aşan ihracatçımızla bu tarihi rekora beraberce imza attık. Bundan 20 yıl önce yola çıktığımızda 36 milyar dolar olarak devraldığım ihracatımız tam 7 kat arttırdık. Aylık ortalama 3 milyar dolar ihracattan 21 milyar doların üzerine çıktık. Ülkemizde 2002 yılında 33 bin 523 firmamız ihracat yaparken, geçen yıl bu sayı 111 bini geride bıraktı. Daha da önemlisi 2022 yılı Ocak - Kasım dönemi itibariyle ihracat ailemize katılan yeni firma sayımız 9 bin 700'ü aştı. Aynı dönemde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayımız 5'ten 24'e yükseldi. Artık ülkemizde ihracat yapmayan hiçbir ilimiz kalmadı. En önemli ticari ortağımız Avrupa Birliği'ne olan ihracatımız yüze 12 oranında artması ayrıca önemlidir. Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği'ne verdiğimiz dış ticaret fazlası net 10 milyar doların üzerine çıktı. İhracatımız yakın ve Ortadoğu ülkelerine yüzde 19.3, kuzey Amerika ülkelerine yüzde 17.1, Avrupa Birliği dışı Avrupa ülkelerine yüzde 16, Kuzey Afrika bölgesine yüzde 9.8 oranında arttı. İhracatımızda kendi paramızı giderek etkin şekilde kullanmaya başladık. Ey gayri milliler burayı iyi dinleyin. Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197'i buldu. Türk lirası ile gerçekleşen dış ticaret hacmimiz yaklaşık 350 milyar liraya ulaştı” şeklinde konuştu.

Hizmet ihracatında yaşanan yükselişe değinen Erdoğan, “Hizmet ihracatımız yirmi yılda 14 milyar dolar seviyesinden önceki sene itibariyle 61.4 milyar dolar seviyesine çıkarmıştık. Geçtiğimiz sene hizmet ihracatımız için tam bir yükseliş oldu. Yılın ilk on ayında hizmet ihracatımızı 76.4 milyar dolara yükselttik. Yıl sonu gerçekleşmesi itibariyle hizmet ihracatımızın hedefimiz olan 85 milyar doların üzerine çıkmasını ve cari açığın azaltılmasına 50 milyar dolarlık katkı sağlamasını bekliyoruz. Mal ve hizmet ihracatında yazdığımız bu başarı hikayesi ile 350 milyar dolara ulaşan büyük bir ihracat ekonomisini birlikte oluşturduk” açıklamalarında bulundu.

"İhracatçılarımızın şirketin kefaleti ile ulaşabilecekleri kredi hacmi potansiyeli 122 milyar lirayı aşacak"

Konuşmasında ihracatçılara teşvik müjdesi veren Erdoğan, “Bir önceki buluşmamızda sizlerle 2022 yılında hayata geçirmeyi planladığımız projeleri paylaşmıştık. Aradan geçen bir yıl ardından bugün verdiğimiz tüm sözleri hayata geçirmiş olmanın memnuniyetiyle sizlerin karşısında bulunuyoruz. Az önce Mustafa kardeşim bir şeyler söyledi. Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm yatırımlarının bölge ayrımı yapmadan teşvik kapsamına alınmasını istedi. Ben de şimdi buradan bakanıma talimat veriyorum. İkisi de birbirinin dilinden anlarlar. Bunu inşallah hayata geçirelim” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmayı ve teminat sorunlarının çözümünü amaçlayan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin Mart ayında faaliyete geçirildiğini hatırlatarak, “Mart ayından bu yana 5 bin 500 e yakın ihracatçımıza 20 milyar lira ihracat kredisi kefaleti sağlandı. Geçtiğimiz Ağustos ayında bu şirketin sermaye yapısın 20 bankanın ortaklığı ile daha çok sayıda ihracatçımıza finansman imkanı sağlamak için güçlendirdik. Ocak ayı sonuna kadar tamamlanacak sermaye artırımlarının ardından başlangıçta 1.4 milyar lira sermaye ile kurduğumuz İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin sermayesi 6 milyar liraya yaklaşacak. Bu sayede ihracatçılarımızın şirketin kefaleti ile ulaşabilecekleri kredi hacmi potansiyeli 122 milyar lirayı aşacak. KOBİ'lerimiz başta olmak üzere ihracatçılarımıza derin nefes aldıran bu çalışmada emeği geçenleri tebrik ediyorum. İhracatçılarımız için finansmana erişim kadar bu finansmanın maliyetinin de önemli olduğunu biliyoruz Kefalet kolaylığı yanında ihracatçılarımız piyasa şartlarında en uygun maliyetle kredi alabilmelerini sağlamak için yeni bir uygulama başlattık. Kredi ihtiyacı olan ihracatçıların talebi, şirket ortağı yirmi bankanın tamamına teknolojik imkanlarla anında iletilerek en uygun şartları sunan bankaya ulaşabilmesi temin edilecek. Kefalet portalı adı verilen bu uygulamanın da taraflara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İHA