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CUMHURİYETİN 100. YILINI AZERBAYCANDA KUTLADIK

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem TV program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 29 Ekim 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

CUMHURİYETİN 100. YILINI AZERBAYCANDA KUTLADIK

29 Ekim 2023 Pazar 11:38

 
AN İTİBARİ İLE   28 EKİM 2023 TÜRK DÜNYASININ  BİR ÇOK BÖLGESİNDEN GELEN  GAZETECİLERLE AZERBAYCAN IN BAŞKENTİ BAKÜ  DE.  ATATÜRK PARKIN DA  TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN  KURULUŞUNUN 100. YIL  DOLAYISI İLE DÜZENLENEN  TÖREN  www.devrialem.tv DE  CANLI  YAYINLIYORUZ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=711611740404306&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulan Türk İnternet Medya Birliği ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu, Bakü Atatürk Parkı’nda Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 100’üncü Yılını Coşkuyla Kutladı

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2698533456967911&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100’üncü yılı, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde Bakü Atatürk Parkıında  kutlandı.

Düzenlenen törene; Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir'in yanıTİMBİR baikanı  Dr.Süleyman Basa'TİMBİR Azerbaycan temsilcis Agil Alesker'Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Bulgaristan, KKTC'den akademisyen ve gazeteciler katıldı.
Atatürk Prkında bir açıklama yapan Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, "Gazi Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında; 1. Dünya Savaşı kaybedilmiş, orduları dağıtılmış, bütün yurt işgal altındadır. Amasya Genelgesi, Sivas ve Erzurum Kongrelerinin ardından 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi açılarak “Meclis hükümeti” kurulmuş, 9 Eylül 1922’de İzmir’de düşman denize dökülerek Milli Mücadele kazanılmıştır. 100 yıl önce 29 Ekim 1923’de saat 20.30’da “Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim şekli cumhuriyettir.” denilerek “Türkiye Cumhuriyet Devleti” kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Yıldönümünü büyük bir gururla karşılıyoruz. Bakü'de gerçekleştirdiğimiz Türk Dünyası Belgesel Film Festivali film gösterimlerini ve lll. Uluslararası Türk Dünyası iletişim ve Sanat Sempozyumunu paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Etkinliklerimize Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Bulgaristan, KKTC'den katılan akademisyen ve belgeselcilerimizle birlikte Bakü Atatürk Parkı  önünde toplanarak Türkiye Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümü kutluyoruz. İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmet ve şükranla bir kez daha anıyoruz. Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılı kutlu olsun.” şeklinde konuştu.Kutlama törenine katılanlar Cumhuriyetin 100.yılını tebrik ederek kutladılar.
Törede ülke temsilcilerinin yanı sıra Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkan vekil İsmail Kahraman ,Yönetim kurulu üyeleri İbrahim Aslan,Mustafa Dogan,Federasyona üye Nigde Yazarlqr ve Gazeteciler Dernegi başkanı Şerife Türkeş ve Bultürk baikanı Rafet Ulutürk'te katıldı.








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