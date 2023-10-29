CUMHURİYETİN 100. YILINI AZERBAYCANDA KUTLADIK

AN İTİBARİ İLE 28 EKİM 2023 TÜRK DÜNYASININ BİR ÇOK BÖLGESİNDEN GELEN GAZETECİLERLE AZERBAYCAN IN BAŞKENTİ BAKÜ DE. ATATÜRK PARKIN DA TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURULUŞUNUN 100. YIL DOLAYISI İLE DÜZENLENEN TÖREN www.devrialem.tv DE CANLI YAYINLIYORUZ





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Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulan Türk İnternet Medya Birliği ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu, Bakü Atatürk Parkı’nda Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 100’üncü Yılını Coşkuyla Kutladı





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Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100’üncü yılı, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde Bakü Atatürk Parkıında kutlandı.





Düzenlenen törene; Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir'in yanıTİMBİR baikanı Dr.Süleyman Basa'TİMBİR Azerbaycan temsilcis Agil Alesker'Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Bulgaristan, KKTC'den akademisyen ve gazeteciler katıldı.

Atatürk Prkında bir açıklama yapan Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, "Gazi Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında; 1. Dünya Savaşı kaybedilmiş, orduları dağıtılmış, bütün yurt işgal altındadır. Amasya Genelgesi, Sivas ve Erzurum Kongrelerinin ardından 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi açılarak “Meclis hükümeti” kurulmuş, 9 Eylül 1922’de İzmir’de düşman denize dökülerek Milli Mücadele kazanılmıştır. 100 yıl önce 29 Ekim 1923’de saat 20.30’da “Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim şekli cumhuriyettir.” denilerek “Türkiye Cumhuriyet Devleti” kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Yıldönümünü büyük bir gururla karşılıyoruz. Bakü'de gerçekleştirdiğimiz Türk Dünyası Belgesel Film Festivali film gösterimlerini ve lll. Uluslararası Türk Dünyası iletişim ve Sanat Sempozyumunu paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Etkinliklerimize Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Bulgaristan, KKTC'den katılan akademisyen ve belgeselcilerimizle birlikte Bakü Atatürk Parkı önünde toplanarak Türkiye Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümü kutluyoruz. İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmet ve şükranla bir kez daha anıyoruz. Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılı kutlu olsun.” şeklinde konuştu.Kutlama törenine katılanlar Cumhuriyetin 100.yılını tebrik ederek kutladılar.