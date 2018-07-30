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Darıca Afyon Protokolünü Ağırladı

Darıca Belediyesi tarafından bu yıl 10. Yapılan Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında düzenlenen Afyonkarahisarlılar Dernek gecesine Afyon protokolü yoğun ilgi gösterdi.

Darıca Afyon Protokolünü Ağırladı

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:19

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Afyonlular Dernek Yönetimi program öncesi protokolü Afyon ilinin yöresel yemekleriyle ağırlarken, geceye değişik bölgelerden binlerce insan katıldı.

 

Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Chp Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, Taşoluk Belediye Başkanı Murat Öner, Ahmetpaşa Belediye Başkanı Osman Geyik, Akören Belediye Başkanı Mustafa Duyar, Sinanpaşa Belediye BaşkanıMurat Karakoyun, Tınaztepe Belediye Başkan V. Muammer Özek, İhsaniye Belediye Başkanı Şaban Çubuk, Mhp Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, Afyonkarahisar İl Kültür Müdürü Mehmet Tanır, Afjet Afyonspor Kulüp Başkanı Hamit Çakır, Afyonkarahisar İl Genel Meclis Üyesi Hamit Çakır ile bölge protokolü Afyonkarahisarlılar  Gecesinde hemşerilerini yalnız bırakmadılar.

 

 

MİLLETVEKİLLERİNDEN BAŞKAN KARABACAK’A TEŞEKKÜR

 

Binlerce insanın Darıca sahiline akın ettiği gecede Darıca Afyonlular Derneği’nin oluşturduğu folklör ekibinin, Afyon Yöresi Folklör gösterileri ile Mehteran Takımı’nın konseri izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.


 

Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile Chp Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal yaptıkları kısa selamlama konuşmalarında başta Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak olmak üzere, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ederken, birlik ve beraberlik mesajları vererek hemşerileri ile birlikte olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.


 

TERMAL BAŞKENTİMİZ AFYON

 

Gecenin açılış konuşmasını yapan Afyonkarahisarlılar Dernek Başkanı Cafer Üstü, başta Afyon’dan gelen protokol üyeleri olmak üzere gecede kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederken, “Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında 10 yıldır Afyonkarahisar’ı en iyi şekilde temsil etmenin onurunu yaşıyoruz, dernek yönetimi olarak ilimizi her platformda en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz, herkese iyi eğlenceler diliyorum.” dedi.

 

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise, her akşam farklı bir ilin kültürünü yaşayarak birlik ve beraberlik içinde ülkemizin en uzun soluklu etkinliklerinden birine imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Termal başkentimiz, büyük taarruzun başladığı yer olan Afyon şehrimizin güzel insanları hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kocatepe Kurtuluş Tepesi, Karahisar Kalesi, Afyon Arkeoloji Müzesi, hastalıklara şifa olan dünyaca ünlü kaplıcaları ile zengin tarihi geçmişi ve turizmi ile büyüyen, mercimekli bükmesiyle, kaymağın, lezzetli sucuğun ve mermerin başkenti olan güzel şehrimiz Afyonkarahisar’ın örf, adet, gelenek ve göreneklerini en iyi şekilde tanıyacağımız gecemize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Etkinliklerimize göstermiş olduğunuz ilgi ve alakaya teşekkür ediyorum. Sizleri yanımızda görmek, bizleri daha güzel projeleri hayata geçirmeye teşvik ediyor. Sizlere en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum.” diyerek vatandaşları selamladı.

 

Protokol konuşmalarının ardından Başkan Karabacak ve Afyonlular Derneği tarafından protokol üyelerine günün anısına plaket ve hediye takdimi yapılırken, gecede sahne alan İlhami Yıldırım ve Şaban Gürsoy birbirinden hareketli parçalarla sahili dolduran binlerce vatandaşa keyifli anlar yaşattılar.

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Anahtar Kelimeler
DaricaAfyonGebzeşükrü Karabacak
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