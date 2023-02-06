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Darıca Akak Arma Kurtarma Deprem Bölgesinde

Darıca Akak Arma kurtarma ilk olarak 1999 Kocaeli Gölcük depreminde ve ardından Bolu Kaynaşlı depremleriyle acısı artan bölge halkına insani yardım faaliyetleri ile görevine başladı.Bununla birlikte Kocaeli bölgesinin fay hattı üzerinde olduğu ve beklenen bir İstanbul depreminin haberleriyle, 2003 yılında arama kurtarma çalışmalarının ilk adımlarını attı. Ekip şimdi de afet bölgesi olan Kahramanmaraşa yola çıktı .

Darıca Akak Arma Kurtarma Deprem Bölgesinde

06 Şubat 2023 Pazartesi 20:13

 Darıca Akak Arma Kurtarma dernek başkanı İsmail İREÇ deprem bölgesine gitmeden önce önemli açıklamalarda bulundu.
Sayın İreç açıklamasında  Merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesindeki 7,4 büyüklüğündeki ve 10 ilin etkilendiği büyük bir deprem olmuştur. Türkiye’nin başı sağ olsun.  Akak Arma Kurtarma olarak 16 kişilik ekibi ile Arama Kurtarma Faaliyeti için Kocaeli Afad yönlendirmesi ile Gaziantep’e gitmek için yola çıkmıştır. 17 kişiden oluşan İkinci ekip için hazırlıklar devam ediyor... 2005 yılında 40 kişilik ekibi ile kurulan arama kurtarma ekimiz 18 yıldır arama kurtarma faaliyetlerine katılmıştır. Ekip, Arma kurtarma, Dağcılık-doğa sporları, Yangın-İtfaiye, İlk yardım ve dalgıçlık-yüzme branşlarıyla beş alanda profesyonel çalışmalar yapmaktadır.  Ekip tamamen gönüllülük esası ile çalışmakta olup bölgemizde yangın, sel ve araç kazaları yardımları haricinde ulusal çapta olan büyük felaketlere de yara olmaya çalışmıştır. Bunlardan bazıları; Van/Erciş depremi, İzmir depremi, Kartal bina göçüğü, Antalya yangın söndürme, Kastamonu/Bozkurt sel felaketlerinde bulunmuştu. 2020 yılında arama kurtarma ekiplerinin yeterliliği ve yetkinliğini bir standartta bağlayan AFAD, arama kurtarma ekibimizi, geçirdiği birçok eğitim ve sınavlar neticesinde akreditasyona uygun bularak 2022 yılında Kentsel Arama Kurtarma alanında 'hafif' seviye arama kurtarma lisansını ekibimize vermiştir.

Siz de bir AKAK üyesi olabilirsiniz 

Kurumumuz olası afet ve acil durumlar için etkin çalışmalar yapmak, yönetmek ve toplumun her kesimine ulaşabilecek aktif ve interaktif etkinlikler düzenleyerek İslam Kültür ve ahlakı çerçevesinde yaklaşım tarzını benimseyen, bir kurum olmayı misyon edinmektedir.

İslam örf ve adet Gelenek ve göreneklerine bağlı toplumun karşı karşıya kaldığı olası afet ve acil durumlar kapsamında

  • Çalışkan, gayretli ve güvenilir.
  • Afet farkındalığı yüksek.
  • Toplumu bilinçlendirmeyi, yaralarını sarmayı ve sıkıntılarını gidermeyi hedef edinmiş.
gönüllüleri bekliyoruz.


https://www.akak.org.tr/gonullu-olmak-istiyorum
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Anahtar Kelimeler
Ismail IreçDepremAramaDarıca Akak
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