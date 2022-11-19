DARICA KAYMAKAMLIĞI’NDA HUZUREVİ TOPLANTISI

Gebze gazetesi

ve Gazete Gebze ile

da belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalemiz









Gebze bölgesinin önemli ihtiyaçlarından olan yaşlı bakın merkezleri , huzur evleri , yaşlı bakım hastaneleri konusunda yeteri kadar çalışma yok. Bu konuda yıllardan beri mücadele veriyorum. Dün darıca kaymakamlığında toplantı devam ederken tarihi geçmişi 30 yıl önce Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Darıca’ya yapılan huzurevi ile ilgili hatıralarımı düşündüm , bugün yıkılan huzur evi ile ilgili yazımı sizlerle paylaşmak istiyorum.





Evet gazeteciler cemiyeti bir huzur evine bile sahip çıkmadı çok yazık bu ayıp onlara yeter ve artar. Gebze huzur evi yaptırma derneği tarafından Darıca Bayramoğlu’na yapılacak huzur evi konusunda 17 Kasım 2022 de Darıca kaymakamlığında önemli bir toplantıya katıldık , toplantı İle ilgili Darıca kaymakamlığı tarafından yapılan paylaşım.





HUZUR EVİ YAPTIRMA DERNEĞİ

Halit Turgut Altıntaş , Abdurrahman Aslantaş ve benimde katıldığım huzur evi yaptırma derneği yönetim kurulu üyeleri olarak Darıca Kaymakamı Yüksel Kara başkanlığında Darıca belediye başkanı Muzaffer Bıyık Kocaeli Büyükşehir belediye Başkan vekili Yaşar Çakmak Kocaeli sosyal hizmetler il Müdürü Kamil beyin katılımı İle önemli bir toplantıya katılarak çalışmalar gözden geçirildi.

SOSYAL MEDYA SAYFAMDA YAPTIĞIM PAYLAŞIM





Darıca’ya yapılacak huzur evi ile ilgili büyük çaba sarf eden bu konuda ellerini taşın altına koyan Darıca kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca belediye başkanı Muzaffer Bıyık beye teşekkür ediyor , Gebze Gazetesi’nde daha önce yazdığım makaleyi paylaşıyorum.





Daha önce Gebze Gazetesi’nde yazdığım “Yaşlılar ve Huzur evleri “başlıklı yazımın bir bölümünü sizlerle paylaşıyorum.

Yaşlılar ve Huzur Evi

Hiç düşündünüzmü yaşlandığımızda ne yapacağız, huzur evleri ve Darülaceze’ye kaç kez gittik, bu bayram kaç yaşlıyı ziyaret edip hayır duasını aldık? Abdülhamit Han tarafından yıllar önce yapılan aciz ve yaşlılar yurdu anlamına gelen Darülaceze’de Devri Alem Belgesel Programı olarak belgesel çekmiştim. Yaşlıların hali ve sitemleri beni çok duygulandırmıştı. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde Kayışdağı’na çok büyük bir huzur evi yapıldı. Huzur evinde konuştuğunuz yaşlılar Erdoğan’a dua ediyor…

Kültürümüzde yaşlılara ak sakallı, ak koca, ata denir. Onlar çok önemli ve kıymetlidir. Dünya ülkelerini gezdiğimde, yaşlılarla ilgili neler yapıldığını araştırıyorum. Birçok ülke yaşlılarına büyük değer verip, onların deneyiminden yararlanıyorlar. Kültür etkinlikleri ile hoş vakit geçiriyorlar, çok güzel huzur evleri kuruyorlar. Darıca'da yıllar önce Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin yaptırdığı huzur evini koruyamadık, deprem bahanesi ile yıkıldı. Yeri ranta kurban gidiyor, huzur evi yeri üzerinde büyük oyunlar oynanıyor.

ESKİHİSAR’DA HUZUR EVİ YAPILACAKTI

Eskihisar sırtlarında imar planında huzur evi için ayrılan on bin dönümlük alan, oldu bitti ile imar değişikliği yapılarak farklı bir amaç için kullanılacak. Ranta kurban gidecek hiçbir tepki ve şikayet yok. Sosyal hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, huzur evinin yatırım bütçesinin çıktığını, inşaatın başlayacağını bile açıklamış, bizde bunu o zaman

da yayınlamıştık. Gebze kamuoyu ve siyasetçileri başta olmak üzere huzur evi yerinin ranta kurban gitmemesi için harekete geçmeli ve on dönümlük huzur evi yerinin korunması ve yaşlılarımıza bu yerin çok görülmemesi için mücadele ederek yaşlılara ve huzur evlerine büyük önem veren Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a başvurmalıdır. Unutmayalım ki hepimiz yaşlanacağız. Yaşlılarına önem vermeyen toplumların geleceği olmaz. Yaşlılar bizden vefa bekliyor, yaşlıların bilgilerinden yararlanmak için çalışmalar yapılmalı onları koruyup kollamalıyız. Yaşlıları ve huzur evlerini ziyaret etmeli, hayır dualarını almalıyız. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere, belediye başkanları yaşlıların huzurlu vakit geçireceği, yaşlılar hobi köyleri kurmalı, hayır dualarını almalı. Huzur evi yeri üzerinde rant planı yapanları tarih affetmeyecektir.

YAŞLILARIMIZ İÇİN NE YAPIYORUZ

Acı ama gerçek, yaşlı insanlarımız sahipsiz. Onlar bizim babalarımız, analarımız, dedelerimiz ve büyüklerimizdir. Bir zamanlar onlar güçlü ve kuvvetli olarak bizler için fedakarlık göstermişlerdi. Bugünün yaşlıları ailesi, çocukları ve ülkesi için canlarını dişine takan büyüklerimizdi. Onlar şimdi yaşlandığı için adeta bir kenara atıldılar. Unutmayalım ki bir gün bizde yaşlanacağız. Yaşlılarımız için yapacağımız birçok şey var. Yaşlılara vefa ve sevgiyi en çok hak edenler. Elimizi vicdanımıza koyup, düşünmeliyiz bugün yaşlılarımız için ne yapıyoruz? Çağımızın en büyük tehlikesi yaşlı insanlara sahip çıkılamaması.Dünya nüfusunun hızla yaşlandığı ve yaşlılara sahip çıkılmaması yüzünden, yaşlılar büyük sıkıntı ve mağduriyet içinde hayatlarını geçirdikleri acı bir gerçek. Türkiye’de de nüfus hızla yaşlanıyor.

BİZDE YAŞLANACAĞIZ

Yaşlılar ilgiye, şefkate ve sevgiye en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemlerdir. Yaşlılık, hayatımızın çok önemli bir noktası. Bugün aklımızın ucundan geçmese de bir gün bizlerde yaşlanacağız. Elimiz ayağımız tutmayacak. Gözlerimizin feri azalacak. Belimiz kamburlaşacak. Şöyle geriye doğru oturup, başımızı iki elimizin arasına alıp yaşlılarımıza ne kadar sahip çıktığımızın muhasebesini yapalım. Yaşlılarımıza karşı gerekli ilgiyi gösterip göstermediğimizi kendi kedimize sorup öz eleştiri yapalım.

YAŞLILARIMIZ ÇOK ÖNEMİ

Yaşlılar çok önemli ve değerli varlıklarımızdır. Dün ile bugün arasında köprü, kuran kültürümüzü ve değerlerimizi yeni nesillere aktaran en değerli varlıklarımızın başında yaşlılar gelmekte. Yaşlıların huzurlu yaşamaları için ciddi çalışmalar içine girmeliyiz. Yaşlılarımızın bölgemiz içinde bulunduğu en büyük eksikliklerin başında huzur evleri geliyor. Önümüzdeki dönem içerisinde inşallah bu eksiklik giderilir. Bu konuda yetkisi olan herkesi göreve davet ediyoruz.Yazımı Atatürk’ün yaşlılar ile ilgili olarak söylediği sözle tamamlamak istiyorum. Unutmadan, yaşlıların huzurlu ortamlarda yaşamalarını sağlamak için çalışmalar yapmalıyız. Unutmayalım ki bir gün bizde yaşlanacağız. Elimiz titreyecek… Dizimizin gücü zayıflayacak… Gözümüzün feri sönecek…. Belimiz bükülecek… Ağrılar ve sızılarımız artacak… Dert ve kederlerimizle baş başa kalacağız… Sevdiklerimiz yüzümüze bakmayacak… Servetimizi bile yemekten aciz olacağız…Yaşlanmadan yaşlılara sahip çıkalım… (Gebze gazetesi