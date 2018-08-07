Darıca Muşluları Ağırladı

Darıca Belediyesi 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Muşlular Derneği’nin düzenlediği program ile devam etti.

Programdan önce Muşlular Derneği protokolü Muş ilinin yöresel yemekleriyle ağırlarken, GTO Başkanı Nail Çiler, Muşlular Vakıf Başkanı Dr. Orhan Sami Gültekin ve binlerce vatandaş Muşlular Dernek Gecesi’ne katıldılar.

Yöresel sanatçıların söylediği birbirinden güzel parçalarla başlayan gecede programın açılış konuşmasını yapan Muşlular Dernek Başkanı Mehmet Yıldırım, dernek yönetimi olarak kültürlerini tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalıştıklarını ifade ederken, “Böylesine güzel bir ortamda bizlere kültürümüzü tanıtma fırsatını veren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a ve ekibine teşekkür ediyorum. Herkese iyi eğlenceler diliyorum’’ dedi.

TÜRKLERİN ANADOLU’YA GİRİŞ KAPISI MUŞ’A SELAM OLSUN

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında 1071’de Türklerin Anadolu’ya açılan kapısı olan Muş’a selam olsun diyerek Muş ilinin güzelliklerini anlattı. Başkan Karabacak, “bu gece Muş’tayız, güneşi, sıcağı, güler yüzlü ve samimi insanları, uçsuz bucaksız ovalarıyla Muştayız bu akşam. Ulu mabetlerin, tarihi şahsiyetlerin şehri Muştayız bu akşam. Selçuklu’nın izlerini taşıyan güzel şehrimiz, lalesiyle, üzümüyle, Murat Nehriyle, telli turnaların mekanıdır Muş. Ulucami’si, Hacı Şeref Camisi, Alaaddin Bey Camisi, Kesikbaş Türbesiyle Muştayız bu akşam. Kuşkonmazı, uçkunu, lahana dolması, hersesi, kavurmasıyla bir lezzet durağıdır Muş. Bu akşam bütün kültürel özelliklerini tanıma fırsatı buluyoruz Muş ilimizin, gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz.” Diyerek konuşmasını tamamladı. Konuşmaların ardından Başkan Karabacak ve dernek yönetimi tarafından geceye katılan protokol üyelerine plaket takdim edildi.

Muş yöresi folklör ekibinin gösterisi büyük beğeniyle takip edilirken, Merdan Yıldırım, Ertuğrul Polat, Cihan Akboğa ve Dilan Aslan’ın seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla program devam etti.





