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Darıca'da müsilaja rağmen denize girdiler

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde müsilaj, serinlemek için denize girmek isteyen vatandaşları durduramadı. Çok sayıda vatandaş müsilaj parçalarına aldırmadan denize girdi.

Darıca'da müsilaja rağmen denize girdiler

25 Haziran 2021 Cuma 21:51

 Marmara Denizi'ni saran müsilajı temizlemek için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, belediye ve vatandaşların destek verdiği temizleme çalışmaları İzmit Körfezi'nde sürdürülüyor.

Ancak tüm temizlik çalışmalarına rağmen müsilaj tekrar görülmeye başlıyor.

MÜSİLAJA RAĞMEN DENİZE GİRDİLER

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Plajı'nda deniz yüzeyi belirli aralıklarla müsilajla kaplandı.

Hava sıcaklığı 29 dereceye ulaşınca sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini sahile attı.

Vatandaşlar müsilaj kaplı denizde yüzdü.

"DENİZİN İÇİ ÇOK PİS"

Sevim Soylu "Denizin içi çok pis ve kötü. Böyle olacağını tahmin etmedik. Çocuğun sırtı simsiyah olmuş.

Arada sırada buraya geliyoruz. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmamıştık. İlk defa böyle bir denizde yüzüyoruz." diye konuştu.

ELLERİYLE UZAKLAŞTIRDILAR

Müsilaj parçalarından rahatsız olan bazı vatandaşlar ise elleriyle uzaklaştırıp yüzmeye devam etti.

"YAPIŞKAN BİR MADDE"

Gidecek yerleri olmadıkları için mecburen müsilaj olan bölgede denize girdiklerini söyleyen Abdülkerim Koç, "Yüzüyoruz, gidecek yerimiz yok.

Darıca sahili yasaklandı, sadece Bayramoğlu Plajımız kaldı. Sabah saatlerinde çok güzeldi deniz tertemizdi.

Rüzgardan sonra bir anda deniz yüzeyinde oluştu. Ne yapalım gidecek yerimiz yok. Mecburen burada yüzmek zorunda kalıyoruz.

Ellerimizle dağıtıp üzerimize yapışmasını önlemeye çalışıyoruz. Yapışkan madde, biz uzak durmaya çalışıyoruz.” dedi.

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Müsilaj .izmitKocaeli
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