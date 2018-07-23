Darıca'da Ordulular Sahne Aldı

Program öncesi Ordulular Derneği protokolü Ordu’nun yöresel yemekleriyle ağırlarken, program Mega Show isimli komedi gösterisiyle başladı. Mega Show’un gösterisiyle izleyiciler gönüllerince eğlenirken, hazırlanan havai fişek gösterisi Darıca Sahilinde renkli görüntüler oluşturdu.







Gecenin açılış konuşmasını yapan Ordulular Dernek Başkanı Erkan Güngör, “Bu yıl onuncusu yapılan Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında Ordu’yu temsil etmenin ve güzel ilimizin kültürünü burada yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere bu önemli platformda yöresel güzelliklerimizi tanıtma fırsatını veren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a ve değerli ekibine teşekkür ediyor, herkese iyi eğlenceler diliyorum’’ dedi.

BİR SEVDADIR ORDU

Ordulular gecesinde bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları vererek Ordu’nun güzelliklerini anlattı.



Başkan Karabacak, “Karadeniz’in yeşil ve maviyle bezenmiş güzel şehri Ordu. Bu akşam güzel ilimiz Ordu’nun gecesindeyiz, Ordu’nun tüm güzelliklerini içerisinde barındıran şehrin sembolü Boztepe’si ile Paşaoğlu Konağı ve Etnografya Müzesi ile, Çambaşı, Keyfalan ve Perşembe Yaylaları ile, balığı, pidesi, Mısır ekmeği, melocanı, pancar çorbası ve pancar sarması ile, turşu kavurması ve hamsili içli pilavı ile, el sanatları çarşısı ile, plajları, şelaleleri ve ırmakları ile, ülkemizin fındık ve bal deposu olan Ordu’nun gecesine hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Her karışında ayrı bir güzelliğin bulunduğu yörelerimizin kültürünü ve değerlerini tanıdığımız bir gönül birlikteliği olan programımız Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’nda sizlerle birlikte kültürler arası köprüler kuruyor yeni dostluklar kazanıyor ve kardeşlik duygularımızı pekiştiriyoruz., Bizler hep birlikte Darıcayız,hep birlikte Türkiye’yiz diyorum ve hepinize iyi eğlenceler diliyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.



Konuşmaların ardından Ordulular Dernek yönetimi Başkan Karabacak’a günün anısına bir plaket takdim edilirken, Türk Halk Müziği Sanatçısı Aydın Beyoğlu konseriyle gece devam etti.





