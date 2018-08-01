Darıca’da Şölen Yozgatlılar İle Devam Etti

Darıca Belediyesi 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Yozgatlılar Dernek Gecesi ile devam etti. Dernek yönetimi programdan önce ilçe protokolünü Yozgat ilinin testi kebabı ve yöresel tatlarıyla ağırladı. Protokol üyelerinin testiyi kırarak protokole yemek ikram etmesi renkli görüntülere sahne oldu.

Programa Gebze Kaymakamı Güler, Dünya Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, İstanbul Yozgatlılar Federasyon Başkanı Ali Haydar Tuncer, bölge protokolü ve vatandaşlar katıldılar. Programın açılış konuşmasını yapan Yozgatlılar Dernek Başkanı Ümit Kıyıcı herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında, “bu yıl 10. düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında Yozgat ilimizin kültürel değerlerini en iyi şekilde tanıtmak için buradayız. Bu organizasyonun düzenlenmesinde büyük emeği geçen ve bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a teşekkür ediyor, herkese iyi eğlenceler diliyorum’’ dedi.

YİĞİDİN HARMAN OLDUĞU YER YOZGAT

Gecede bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise 01 Temmuzda başlayan etkinliklerde birlik ve beraberlik içinde bir ayı geride bıraktıklarını ifade ederek Yozgat ilinin güzelliklerini anlattı. Başkan Karabacak, “Yiğidin harman olduğu yer olan Yozgatlı hemşerilerimiz gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bu akşam Çanakkale Şehidimiz Kınalı Hasan'ın memleketi Yozgat’tayız. Taşı ile toprağı ile, yiğit insanları ile Yozgat’tayız bu akşam. Yozgat Çamlık Milli Parkı, Çeşka Yer Altı Kenti, Kerkenez Antik Kenti, Behramşah Kalesi, Akdağ Ormanları ile güzel memleketimiz Yozgat. Programdan önce tadına baktığımız eşsiz lezzetli testi kebabıyla, Yozgat parmak çöreği ve madımağıyla, şairi ve şiiriyle, Yozgat Sürmelisi Türküsü ile bir çok güzelliği içinde barından Yozgat’lılar hepiniz gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 10 yıldır düzenlediğimiz ve her gece farklı bir kültürü yakından tanıdığımız bir gönül birlikteliği olan Şehirler ve Kültürler Kaynaşması programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hepinize iyi eğlenceler diliyorum’’ diyerek konuşmasını tamamladı.