Demirci, Trafik Eğitim Parkını İnceledi

Birçok dev proje ile örnek çalışmalara imza atan Belediye Başkanı Şevki Demirci, çocukların trafik eğitimini ve bilincini küçük yaşlarda kazanmaları için hayata geçirdikleri trafik eğitim parkı projesinin çalışmalarını inceledi. 7 bin metrekare alan üzerinde inşası devam eden projeyi 3 ay gibi bir sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirten Demirci, projenin işleyişi hakkında da bilgiler verdi.
Tam Donanımlı Eğitim Tesisi
Başladığı günden itibaren titizlikle devam eden çalışmaları takip ettiklerini hatırlatan Demirci, projede 350 metrekare bisiklet parkuru, 800 metre sürüş parkuru, 400 metrekare trafik eğitim binası, 120 metrekare çocuk oyun alanı, 180 metrekare amfi tiyatro ve 2500 metrekare yeşil alan oluşturulacağını söyledi. Hızla ilerleyen projenin tamamlanması ile birlikte ilçede trafik bilincini kazanmış genç nesil oranını arttıracaklarını söyleyen Demirci, projenin eğitim detaylarını verdi. Trafik eğitim parkı içerisinde tıpkı gerçekte olduğu gibi yaya geçitleri, yaya üst geçitleri, sinyalize kavşak, kontrolsüz kavşak, dönel kavşak, hemzemin geçit, tünel, kasisli yol, otobüs durakları, araçlar için alt ve üst geçitler, hastane, itfaiye ve okul geçişleride bulunacak.