Demirci, Trafik Eğitim Parkını İnceledi

Birçok dev proje ile örnek çalışmalara imza atan Belediye Başkanı Şevki Demirci, çocukların trafik eğitimini ve bilincini küçük yaşlarda kazanmaları için hayata geçirdikleri trafik eğitim parkı projesinin çalışmalarını inceledi. 7 bin metrekare alan üzerinde inşası devam eden projeyi 3 ay gibi bir sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirten Demirci, projenin işleyişi hakkında da bilgiler verdi.