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Denizde kimyasal alarmı!

Dün sabah saatlerinde Marmara Denizi’nin siyaha bürünmesi yetkilileri harekete geçirdi.

Denizde kimyasal alarmı!

14 Ocak 2017 Cumartesi 10:45

Denizde araştırma yapan yetkililer kimyasal madde ile karşılaşınca Kocaeli’de adeta alarm verildi. Liman Başkanlığı Körfez bölgesindeki tüm gemi trafiğini durdurarak ekipler aracılığı ile araştırma yaptı. Dilovası bölgesinden sızdığı iddia edilen kimyasal madde ile ilgili ekipler çalışmalarını sürdürdü.

GEREKLİ ÇALIŞMAYI YAPIYORUZ!

Gazetemizin yetkililerden edindiği bilgiye göre, “Deniz trafiğini durdurduk. İlk veriler Dilovası bölgesinden kaynaklı olduğunu gösteriyor ama net bir bilgi değil. Kaynağını bulmak için detaylı çalışma yapılıyor. Gereken yapılacaktır” denildi.

Samet KAHRAMAN

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