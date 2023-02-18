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Deprem bölgesindeki çiftçiler için 3 tır dolusu hayven yemi desteği

İzmit Belediyesi, depremin merkez üstü Kahramanmaraş’a üç tır dolusu büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi olarak kullanılan silaj ve probiyotik yem katkısı maddesi gönderdi.

Deprem bölgesindeki çiftçiler için 3 tır dolusu hayven yemi desteği

18 Şubat 2023 Cumartesi 21:01

  Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen büyük deprem felaketinin ardından yardım ve destek çalışmaları sürüyor. Felaketin ilk gününden itibaren hem bölgede hem de İzmit’te depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışan İzmit Belediyesi, insanların can dostu ve geçim kaynağı hayvanları da unutmadı. Bu çerçevede Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi olarak kullanılan 450’şer kilodan toplam 135 paket mısır ve şeker sorgumu silajını üç tıra yükledi. Tırlar, bugün depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a gönderildi. 
  Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi’ne doğru yola çıkan üç tırda, mısır ve şeker sorgumu silajının yanı sıra 3 bin adet de probiyotik yem katkısı maddesi yer alıyor. Tırlar Elbistan’a ulaştıktan sonra hazırlanan rapora göre bölgede bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvan sahibi vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtılacak. İzmit Belediyesi, dışarıdan satın alma yapmadan kendi arazilerinde ürettiği silajları bölgeye gönderen ilk ve tek belediye oldu. 
 


İHA
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