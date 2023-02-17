Depremden 248 saat sonra Aleyna’nın kurtarılmasına tanık olan Başkan Şayir, gözyaşlarına engel olamadı

Kahramanmaraş’ta depremin 11. gününde Atabey Apartmanı’nın enkazında kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, Dilovası Belediyesi personelinin uzun uğraşları ile hayata yeniden “merhaba” demişti. Bölgede görev yapan ve genç kızın kurtarılma anlarına tanıklık eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir de gözyaşlarını tutamadı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin 11. gününde, Kahramanmaraş Kayabaşı Mahallesi’nde yıkılan Atabey Apartmanı enkazında bir kişinin canlı olduğunu tespit eden Dilovası Belediyesi ekipleri, yetkililere haber verdi. Ardından olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri depremden 248 saat sonra 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’i uzun uğraşlar sonucu enkazdan sağ kurtardı.

Başkan Şayir, gözyaşlarına hakim olamadı

17 yaşındaki genç kız, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken, olay yerinde bulunan televizyon kanalları kurtarmaya tanıklık eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile röportaj yapmak istedi. Başkan Şayir konuşmasında duygu dolu anlar yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı ve “Bugünde büyük bir olaya şahitlik ettik. 17 yaşındaki Aleyna Ölmez kızımız arama kurtarma ekiplerimizin özverili çalışmaları ile enkazdan çıkartılarak yeniden hayata tutundu. Personelimize ve arama kurtarma da büyük fedakarlık yaparak sağ salim kızımızın çıkartılması için çalışan madencilerimize sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.







İHA