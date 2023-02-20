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Depreme yakalandı, yaşadığı korku sebebiyle dünyaya getirdiği bebeğinin adını bile koyamadı

Suriye'deki savaş sebebiyle 2012 yılında Hatay'a gelen ve depreme yakalanan 9 aylık hamile Fatma Kabroj, bebeğini Kocaeli'de dünyaya getirdi. Akrabalarını depremde kaybeden genç kadın, yaşadığı korku sebebiyle henüz bebeğinin ismini bile koyamadı.

Depreme yakalandı, yaşadığı korku sebebiyle dünyaya getirdiği bebeğinin adını bile koyamadı

20 Şubat 2023 Pazartesi 16:39


 Savaş sebebiyle 2012 yılında Suriye'den Hatay'a gelen Fatma Kabroj (33), ailesiyle birlikte depreme yakalandı. Kabroj ailesinin Hatay'da yaşadığı ev, deprem sebebiyle hasar gördü. Bu sebeple aile Kocaeli'ye geldi. 9 aylık hamile Fatma Kabroj ise bebeğini Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya getirdi. Sağlıklı bir kız bebek dünyaya getiren genç kadın, yaşadığı korku sebebiyle bebeğine henüz isim koyamadı.  
 
  "Amcam ve çocukları vefat etti" 
  Büyük felaket yaşadıklarını anlatan Fatma Kabroj, "Deprem anında uyuyorduk, sarsıntıya uyandık ve hemen dışarıya koştuk. Çok korktuk. Hamile olduğum için hastane aramaya başladık ve Kocaeli’ye geldik. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğum yaptım. Bizimle ilgilenen doktor ve hemşirelerin hepsine teşekkür ediyorum. Amcam ve çocukları vefat etti. 2012 yılında Suriye'de savaştan kaçarak Türkiye’ye gelmiştik. Hatay’da oturuyorduk ancak deprem olunca Kocaeli’ye gelmek zorunda kaldık" dedi. 
 
  "Aklımda çok isim var, daha seçemedim" 
  9 yaşındaki Zekeriya Kabroj ise "Sınıfın birincisi oldum. Doktor olmak istiyorum çünkü hastalanan herkesi tedavi etmek istiyorum. Deprem olunca çok korktum. Nereye gideceğimizi bilemedik. Arabada 2 gün yattık sonra Kocaeli’ye geldik. Kocaeli’de babamın arkadaşının evinde kalıyoruz. Kardeşimin ismini daha koymadık. Aklımda çok isim var, daha seçemedim" diye konuştu. 




İHA
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