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Depremzedeler için battaniye ve eşofman takımı üretiyorlar

Çayırovalı kadınlar, depremzedeler için battaniye ve eşofman takımı üretiyor.

Depremzedeler için battaniye ve eşofman takımı üretiyorlar

16 Şubat 2023 Perşembe 23:37

  Depremzedeler için imkanlarını seferber eden Çayırova Belediyesi, dikiş nakış kurslarında çalışma yürütüyor. Bilgievi'nde eğitim alan dikiş nakış kursiyerlerden oluşan 20 kişilik ekip, depremzedeler için mevsim şartlarına uygun eşofman, iç giyim, seccade ve battaniye üretiyor. Çayırova Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Yetare Takır, "Depremzede vatandaşlarımız için eşofman, pijama, battaniye dikimi gerçekleştiriyoruz. Kursiyerlerimiz ve gönüllülerimiz gece gündüz dikime devam ediyor. Elimizden ne geliyorsa depremzedeler için yapmaya çalışıyoruz" dedi. 
 


İHA
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