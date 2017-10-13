Ders saatleri düşecek mi?

Türkiye'de 18 milyon öğrencinin eğitim gördüğünü ve bunun birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan dahi fazla olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bazen bize 'örnek olarak şu ülkeyi bakın' diyorlar. O ülkenin 1990'lı yıllardaki nüfusu 5 milyon, şimdiki nüfusu da 5 milyon. Dolayısıyla o ülkenin toplam öğrenci sayısı bizim fen lisesi öğrencilerimiz kadar bile değil. 'Bu ülkeyi eğitimde örnek al' diyorlar. Bizim kimseden örnek alacak bir durumumuz yok, iyi bir noktadayız. Her şeyi yaptık da günlük güneşlik de değil. Eksiklerimiz var, onun farkındayız. İnşallah o eksikleri düzelterek daha iyi bir neticeyi elde edeceğiz." diye konuştu.

"Bin 777 özel eğitim kurumu faaliyete başladı"

Yılmaz, okul öncesi eğitime büyük önem verdiklerini belirten Yılmaz, okul öncesinde okullaşma oranın net olarak yüzde 59 seviyelerinde olduğunu söyledi. AK Parti hükümetlerinin eğitim alanında önceki hükümetlerin yaptıklarının katbekat fazlasını yaptığını dile getiren Yılmaz, bugün eğitimde ulaşılan rakamların da bu konudaki iddialarını desteklediğini ifade etti. Her gün yeni bir okulu hizmete açtıklarını ve gelinen noktada toplam okul sayısının 64 bin 200'ü bulduğunu bildiren Yılmaz, geçen eğitim öğretim döneminde bin 22, bu eğitim öğretim döneminde ise bin 777 özel eğitim kurumunun faaliyete başladığını bildirdi.

"Bir ders saati için 20-25 dakika en ideali"

Salondakilere, kendisinden önce programa katılan diğer bakanların ne kadar süre konuştuğunu soran Yılmaz, aldığı cevaplar karşısında şunları söyledi: "Bir gün Gaziantep'teki bir programda Fatma (Şahin) Hanıma, 'Ne kadar konuşayım?' diye sordum. O da 'bir ders saati kadar' dedi. Bir ders saati 40 dakika, 40 dakikada da bıraktım. Şimdi artık öğrenme süresi hızlandı. Bizim zamanımızda ders saati 50 dakika falandı. Şimdi bu süre giderek azaldı. 20-25 dakika en idealidir diye düşünüyorum." Yılmaz, kaliteli eğitimin unsurlarından bir tanesinin derslik başına düşen öğrenci sayısının makul seviyede olması gerektiğine işaret ederek, "İlkokulda da lisede de 70 kişilik sınıflarda okudum. Bizim dönemde ders saati 50 dakika falandı. Dolayısıyla bir öğretmen bir sınıfa girdiğinde her öğrencisine bir dakika ayıramazsa burada kaliteli bir eğitimden bahsedilebilir mi? Dolayısıyla şimdi proje okullarımızda 30 sayısı var. Sınıflarda öğrenci sayısını 30'un altına düşürmek lazım. Bizden önce derslik başına düşen öğrenci sayısı 36'ydı, şimdi bu sayı 24'e düştü." bilgisini verdi.

"En fazla derslik açığı İstanbul'da"

Eğitime yaklaşık 300 bin derslik kazandırdıklarını belirten Yılmaz, hizmete açılan dersliklere rağmen 58 bin dersliğe daha ihtiyaç duyulduğunu, bu açığın devlet ve millet iş birliğiyle kapatılabileceğine inandığını dile getirdi. İhtiyaç duyulan derslik sayısının üçte birinin İstanbul'da olduğunu vurgulayan Yılmaz, İstanbul'un ardından derslik açığı bulunan illerin Ankara ve Şanlıurfa olarak sıralandığını ifade etti.