Dilovası Kudüs'ü Unutmadı ’’Kudüs Onurumuzdur’’

İsrail hükümetinin Kudüs'te Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırısıyla ilgili, Dilovası Sivil Toplum Platformu Dilovası Belediye Meydanında bir açıklaması yaparak, İsrail’in Mesicidi Aksa’da başlattığı İşgal ve katiamlar, Gazze ve Filistin kentlerine yayılan bombalama ve vahşeti protesto etti.

Dilovası Sivil Toplum Platformu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, siyasi parti başkan ve yöneticileri ile mahalle muhtarları ve yüzlerce Dilovası halkı sosyal mesafeyi koruyarak tepkisini dile getirdi.

Yapılan konuşmalarda İsrail’in Filistin halkına ve Mescid-i Aksa’ya yaptığı baskın ve zulüm örnekleriyle anlatılarak Belediye Önündeki dev ekranda sinevizyon ekranına yansıtıldı.

Sık sık İsrail’in yaptığı zulmü protesto etmek için sloganlar atılarak telin edildi. Toplu duadan sonra vatandaşlar sükûnet içinde dağıldı.







AA