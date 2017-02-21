Dilovası Osb de Neler oluyor

Sit alanı olarak korunan orman alanı Adatepe ve Yeşil alanlar imara mı açılıyor. DOSB yönetimi açıklama yapmalı.

*Sit alanı olarak korunan orman alanı Adatepe ve Yeşil alanlar imara mı açılıyor. DOSB yönetimi açıklama yapmalı.

Dilovası Organize Sanayi bölgesin’ de önemli gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbulda yayınlanan bir gazetede küçük bir ilanla revize imar tadilatı yapılacağı duyurdu. İmar tadilatının Adatepe üzerindeki yeşil ve sit alanında yapılacağından endişe eden ve www.gebzegazetesi.com ve www.kocaeligebze.tv yi istanbuldan arayan Lale Revane Tüzün adlı bir okurumuz DOSB’un revize imar tadilatı ile ilgili hürriyet veya Sözcü gazetesinde çıkan duyurusunu göndererek DOSB bölgesinde ne tür bir imar tadilatı yapılacağını, yoksa daha önce Sit alanı olan Adatepe’nin imaramı açılacağını soruyor. Olaya Kocaeli miletvekileri ve silyasetçiler ile STK ların sahip çıkıp Dilovasını korumaları isterdi. İlan metninin yer aldığı gazete köpüründeki yazılar.

DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİN’DEN DUYURU

T.C Bilim sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan 1/1000 ve 1/1500 ölçekli Dilovası OSB kanunu ilgili yönetmenlik maddeleri gereği 16.02.2017 ve 20.03.2017 tarihleri arasında Dilovası OSB müdürlüğü panosunda askıya çıkarılmıştır





DOSB’DA DAHA ÖNCE YAPILAN İMAR TADİLATLARI

DOSB’DAN DUYURU

Dilovası OSB IV. etap 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı tadilatı askı ilanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 23.10.2015 tarihinde onaylanan “Gebze – Orhangazi – İzmir Otoyolu ( İzmit Körfez Köprüsü Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu Projesi” Kocaeli - Gebze Dilovası OSB IV. etap 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı tadilatı 4562 sayılı OSB Kanununun 4. Maddesi gereği Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde 18.11.2015–18.12.2015 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

DOSB’DAN DUYURU

Dilovası OSB 3.Kısım Revizyon İmar Planı 10.08.2016-16.09.2016 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi III. Kısım 1/5000 Nazım, 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 26.07.2016 tarihinde onaylanmış olup, Kocaeli Valiliği İl İdare Kurulunun 05.08.2016 tarih, 31 nolu kararı ve 4562 sayılı OSB Kanununun 4. Maddesi gereği 10.08.2016 - 16.09.2016 tarihleri arasında bir ay süre ile Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde askıya çıkarılmıştır.