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Dilovası Osb de Neler oluyor

Sit alanı olarak korunan orman alanı Adatepe ve Yeşil alanlar imara mı açılıyor. DOSB yönetimi açıklama yapmalı.

Dilovası Osb de Neler oluyor

21 Şubat 2017 Salı 10:51

 

*Sit alanı  olarak korunan  orman alanı Adatepe ve  Yeşil alanlar imara mı  açılıyor. DOSB  yönetimi açıklama yapmalı.

Dilovası Organize  Sanayi bölgesin’ de önemli gelişmeler yaşanıyor.  Geçtiğimiz günlerde  İstanbulda yayınlanan bir gazetede  küçük bir ilanla  revize imar tadilatı  yapılacağı duyurdu. İmar tadilatının Adatepe üzerindeki yeşil ve sit  alanında yapılacağından  endişe eden ve    www.gebzegazetesi.com ve www.kocaeligebze.tv yi      istanbuldan  arayan  Lale Revane Tüzün adlı   bir  okurumuz  DOSB’un  revize imar tadilatı ile ilgili  hürriyet veya Sözcü gazetesinde  çıkan   duyurusunu  göndererek   DOSB bölgesinde  ne tür bir imar tadilatı  yapılacağını, yoksa  daha önce Sit alanı olan  Adatepe’nin imaramı  açılacağını soruyor.  Olaya Kocaeli miletvekileri ve silyasetçiler ile STK ların  sahip çıkıp  Dilovasını korumaları  isterdi. İlan metninin  yer aldığı gazete köpüründeki yazılar.

   DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİN’DEN DUYURU

T.C Bilim sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı tarafından  onaylanan  1/1000 ve 1/1500 ölçekli  Dilovası OSB  kanunu ilgili yönetmenlik maddeleri  gereği 16.02.2017 ve 20.03.2017  tarihleri arasında  Dilovası  OSB  müdürlüğü panosunda  askıya çıkarılmıştır
Resmi ilanlar.www.ilan.gov.tr.’de


     DOSB’DA DAHA ÖNCE YAPILAN İMAR TADİLATLARI

             DOSB’DAN DUYURU
   Dilovası OSB IV. etap 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı tadilatı askı ilanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 23.10.2015 tarihinde onaylanan “Gebze – Orhangazi – İzmir Otoyolu ( İzmit Körfez Köprüsü Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu Projesi” Kocaeli - Gebze Dilovası OSB IV. etap 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı tadilatı 4562 sayılı OSB Kanununun 4. Maddesi gereği Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde 18.11.2015–18.12.2015 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

           DOSB’DAN  DUYURU

 Dilovası OSB 3.Kısım Revizyon İmar Planı 10.08.2016-16.09.2016 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır
 Dilovası Organize Sanayi Bölgesi III. Kısım 1/5000 Nazım, 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 26.07.2016 tarihinde onaylanmış olup, Kocaeli Valiliği İl İdare Kurulunun 05.08.2016 tarih, 31 nolu kararı ve 4562 sayılı OSB Kanununun 4. Maddesi gereği 10.08.2016  - 16.09.2016 tarihleri arasında bir ay süre ile Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde askıya çıkarılmıştır.
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