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Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Hızla İlerliyor

Dilovası’nda projelendirilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yeni sporcuların yetişeceği bir mekân olacak.

Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Hızla İlerliyor

26 Temmuz 2018 Perşembe 11:29

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin pek çok yerinde inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzlarından birini de Dilovası’a kazandırıyor. İnsan vücudunda oluşturduğu fiziki hareketlilik açısından en ideal sporlar arasında yerini alan yüzme sporu Büyükşehir’in tesislerinde yaygınlaştırılıyor. Dilovası’nda inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu küçük yaştan itibaren yeni yüzücülerin yetişmesine ev sahipliği yapacak.  

 

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteği sürdürüyor Bu doğrultuda Dilovas’ında yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzunun inşası titizlikle gerçekleştiriliyor. Bodrum kat kuzey ve batı tarafı perde duvar çalışmaları yapılan yapının bodrum kat demirleri bağlanan kolonlarının beton döküm işleri gerçekleştirildi.  Zemin kat döşeme demirleri bağlanan yapını beton dökme çalışmaları yapılacak. Bodrum katın çevresinin açılması için kazıya  başlanacak.

 

4 BİN 200 METREKARE İNŞAAT ALANI

Dilovası Bilal-i Habeş Caddesi üzerinde yer alan Dilovası Spor Salonu ve Şehit Nihat Karadaş Spor Tesisi arasında kalan alanda yarı olimpik yüzme havuzu inşa ediliyor. Proje alanı 4 bin 400 metrekare olan yapının, toplam inşaat alanı 4 bin 200 metrekare olacak. Yapının bodrum katında 2 adet masa tenisi salonu, 2 adet satranç ve 1 eğitmen odası ile soyunma odaları ve duşlar yer alacak. Yapını tesisat su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası ve klima santrali gibi kısımlar da bu katta bulunacak.

    

 

ÇOCUK HAVUZU                     

Yapını zemin katı giriş fuayesi, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk havuzundan oluşacak. Ayrıca bu katta kafeterya, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve büro birimleri yer alacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan fitness salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler ve 94 kişilik seyirci tribünü bulunacak.

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