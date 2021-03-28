Dinamizmimiz Bizim En Büyük Gücümüzdür

Gebze Teknik Üniversitesi Fatih Salonunda düzenlenen toplantıya; Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık ve Cemil Yaman, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Vakıf mütevelli heyet üyeleri katıldı



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda; Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’ın sunumunun ardından Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün vakıf faaliyetleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek, değerlendirmeler yapılmasının ardından Doğu Marmara Kalkınma Ajansının “ÖBEK” adlı projesi tanıtıldı. Görev süresi dolan Mütevelli Heyet başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerinin seçiminin yapılmasından sonra Kocaeli Milletvekili Fikri Işık bir konuşma gerçekleştirdi.



Vali Seddar Yavuz ise pandemi döneminde üretimin, istihdamın, elektrik ve doğalgaz tüketiminin arttığını vurgulayarak yaptığı konuşmalarında; “Şehrimize büyük hizmetler yapmış çok kıymetli büyüğümüz Sayın Bakanımızla bir arada olmak bizim için bir mutluluk. İlimize yapmış olduğu hizmetler vesilesiyle kendisine minnet ve şükran duygularımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Geçen gün Makine İhtisas Müteşebbis Heyet Toplantısını yaptık. Toplantıda 2019-2020 istihdam, elektrik gaz gibi bir takım göstergeleri karşılaştırdık. İstihdamda %33 bir artış söz konusu. Özka Plastik fabrikasını ziyaret ettim. İstihdam %37 bir artış söz konusu. Elektrik tüketiminde %13 artış söz konusu, doğalgazda %10. Genel anlamda tüm Organize Sanayi Bölgelerinde kayda değer bir üretim artışı olduğu net bir şekilde ortada. Dolayısıyla dünyanın böylesine büyük bir krizle, meydan okumayla karşılaştığı bir dönemde sanayicimizin üreterek ülke ekonomisine katkı sunması her türlü takdirin üzerinde. Dolayısıyla tüm işadamlarımızı tebrik ediyor canı gönülden kutluyorum. Bu aslında bizim geleceğe daha fazla ümitle bakmamızı sağlayan bir gelişmedir.

Üniversite Sanayi İşbirliğinin Sağlanması Çok Önemli

Çok yetenekli ve girişimci insanımızın olduğunu belirten Vali Yavuz; Biz doğal kaynakları çok olan bir ülke değiliz. Ancak çok yetenekli ve girişimci insanımız var. Krizlere alışkınız ve riski seviyoruz. Dinamizmimiz bizim en büyük gücümüz. Türkiye’nin en büyük sorunlarından bir tanesi üniversite sanayi işbirliğinin sağlanamamış olmasıdır. Bunun değiştirilmesi gerekiyor. Bunu üniversitelerimiz, YÖK ve sanayicilerimiz değiştirecek. Türkiye’deki tüm akademik çalışmaların aslında bir hedefe doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Sosyal alanda neye ihtiyacınız varsa ona göre işler yapmamız gerekiyor. Toplumun ihtiyaçlarının iyi gözetilmesi gerekiyor.

Biz İşbirliğine ve Koordinasyona Son Derece Önem Veriyoruz

Kocaeli’nin işbirliği ve koordinasyon konusunda Türkiye’ye örnek olabilecek bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Yavuz; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti aslında sessiz ve büyük bir devrim yapmıştır. Türkiye eski Türkiye değil. Üreten, rekabet edebilen, meydan okuyabilen bir Türkiye’dir. Bu pandemi döneminde karşılaştığımız risklere bakarsanız halen üretimimizin artması, sanayideki istihdam artışı bunu gösteriyor. İŞ-KUR’da bizim işsizlik rakamlarımız %33 düşmüş durumda. Biz Valilik olarak sizin her zaman hizmetinizdeyiz. Çünkü biz işbirliğine, koordinasyona son derece önem veriyoruz. Kocaeli bu konuda Türkiye’ye örnek olabilecek gerçekten müstesna bir şehirdir. İşadamlarından belediye başkanlarına, vekillerimize her görüşten her kesimden insanımızın çok ciddi bir işbirliği kültürü var. Beni dinleme nezaketi gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni seçilen yönetimimizi tebrik ediyorum.” diyen Vali Yavuz, toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu.