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Dış Pazar Bulma Teknikleri

Kocaeli Ticaret Odası’nın ihracatçı yerel marka sayımızın arttırılması için başlattığı ihracat atağı ikinci fazıyla devam ediyor. Eylül ayında düzenlenecek ‘Dış Ticaret Çalıştayı’nda ihracat potansiyeli yüksek olan firmalara dış pazar bulma teknikleri anlatılacak.

Dış Pazar Bulma Teknikleri

31 Temmuz 2018 Salı 17:24

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Kocaeli iş dünyasının, KOTO öncülüğünde başlattığı ihracat atağı tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz ay düzenlenen ‘Dış Ticaretin Finansmanı ve Destekler Bilgilendirme Toplantısı’yla, henüz ihracat yapmayan firmaları özellikle dış pazarlarda finansmana erişim imkanları hakkında detaylı bilgilendiren KOTO, bu kez potansiyeli yüksek olan firmalara dış pazar bulma teknikleri hakkında kapsamlı bilgiler verecek.

‘KOCELİ İŞ DÜNYASI BUNA HAZIR’

Eylül ayının ilk haftası gerçekleştirilmesi planlanan ‘Dış Ticaret Çalıştayı’ ile ilgili bilgi veren Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Üyelerimizin yoğun ilgisiyle başlattığımız ihracat atağını sürdürüyoruz. İlimizin ihracat yapan firma sayısını artırarak hem ülke hem de kent ekonomimize hak ettiği katkıyı sağlamayı hedefliyoruz. Kocaeli iş dünyasının motivasyonu ve arzusu bunu hayata geçirebilecek durumda. KOTO olarak biz de kendilerine mentorlük etmekten mutluluk duyuyoruz. Kocaeli, halihazırdaki potansiyelinin yanı sıra, yerli firmalarının ihracattaki başarılarıyla da anılan bir şehir olacak” dedi. 

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