Dış Pazar Bulma Teknikleri

‘KOCELİ İŞ DÜNYASI BUNA HAZIR’
Eylül ayının ilk haftası gerçekleştirilmesi planlanan ‘Dış Ticaret Çalıştayı’ ile ilgili bilgi veren Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Üyelerimizin yoğun ilgisiyle başlattığımız ihracat atağını sürdürüyoruz. İlimizin ihracat yapan firma sayısını artırarak hem ülke hem de kent ekonomimize hak ettiği katkıyı sağlamayı hedefliyoruz. Kocaeli iş dünyasının motivasyonu ve arzusu bunu hayata geçirebilecek durumda. KOTO olarak biz de kendilerine mentorlük etmekten mutluluk duyuyoruz. Kocaeli, halihazırdaki potansiyelinin yanı sıra, yerli firmalarının ihracattaki başarılarıyla da anılan bir şehir olacak” dedi.