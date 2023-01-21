Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan İsveç’e sert tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, aşırı sağcı bir göstericinin Türkiye’nin İsveç’teki büyükelçilik binası önünde protesto gösterisi düzenlenmesi talebine İsveç polisi tarafından izin verilmesine sert tepki gösterdi.

İsveç makamlarının sergilediği tutum ile İslam’a, Müslümanlara ve Türkiye’ye karşı işlenen nefret suçuna ortak olduğunu ve toplumsal barışı hedef aldığını belirten Başkan Erbaş, bu kirli zihinlere karşı mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini ifade etti.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde insanları cehaletten aydınlığa çıkarılması için gönderilen yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yakmayı hedefleyen bir eyleme İsveç makamlarınca izin verilmesini lanetliyor, şiddetle kınıyorum. İsveç makamları sergilediği tutum ile İslam’a, Müslümanlara ve Türkiye’ye karşı işlenen nefret suçuna ortak olmuş ve toplumsal barışı hedef almıştır. Bu kirli zihinlere karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz”

İHA