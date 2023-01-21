banner877
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan İsveç’e sert tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yakmayı hedefleyen bir eyleme İsveç makamlarınca izin verilmesini lanetliyor, şiddetle kınıyorum” dedi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsveç'e sert tepki

21 Ocak 2023 Cumartesi 08:46

  Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, aşırı sağcı bir göstericinin Türkiye’nin İsveç’teki büyükelçilik binası önünde protesto gösterisi düzenlenmesi talebine İsveç polisi tarafından izin verilmesine sert tepki gösterdi. 
  İsveç makamlarının sergilediği tutum ile İslam’a, Müslümanlara ve Türkiye’ye karşı işlenen nefret suçuna ortak olduğunu ve toplumsal barışı hedef aldığını belirten Başkan Erbaş, bu kirli zihinlere karşı mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini ifade etti. 
  Başkan Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 
  “Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde insanları cehaletten aydınlığa çıkarılması için gönderilen yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yakmayı hedefleyen bir eyleme İsveç makamlarınca izin verilmesini lanetliyor, şiddetle kınıyorum. İsveç makamları sergilediği tutum ile İslam’a, Müslümanlara ve Türkiye’ye karşı işlenen nefret suçuna ortak olmuş ve toplumsal barışı hedef almıştır. Bu kirli zihinlere karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” 
                                     


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Diyanet
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükakın karne sevincine ortak oldu Büyükakın karne sevincine ortak oldu
İSTANBUL VALİLİK BİNASI VE BALKAN SAVAŞLARI TARİHİ İSTANBUL VALİLİK BİNASI VE BALKAN SAVAŞLARI TARİHİ
GEBZE DE 91 BİN ÖĞRENCİNİN KARNE SEVİNCİNE GAZETEMİZ ORTAK OLDU GEBZE DE 91 BİN ÖĞRENCİNİN KARNE SEVİNCİNE...
BAŞARILI OKULDA KARNE TÖRENİ BAŞARILI OKULDA KARNE TÖRENİ
2023 “Mevlana Yılı” olarak kutlanacak 2023 “Mevlana Yılı” olarak kutlanacak
Türk Basın Tarihi’nde Kocaeli Basın’ının Yeri ve Önemi Türk Basın Tarihi’nde Kocaeli Basın’ının...
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Büyükakın karne sevincine ortak oldu
Başkan Büyükakın, karnelerini aldıktan sonra güzel havanın keyfini çıkarmak için Cumhuriyet Bulvarında...

Haberi Oku