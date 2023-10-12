DR. ÜMİT AKTAŞ, KOCAELİ KİTAP FUARI’NDA OKURLARIYLA BULUŞACAK

BASIN BÜLTENİ 12 Ekim 2023





Büyük okuyucu kitlelerine ulaşan yedi kitabında da Fitoterapi’nin ve sağlıklı beslenmenin önemini sürekli vurgulayan, bağışıklık sisteminin önemini anlatarak yol gösteren Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, bu yıl 15 Ekim tarihinde gerçekleşecek Kocaeli Kitap Fuarı’nda okuyucularıyla bir araya gelecek.





Dr. Ümit Aktaş, Kocaeli Kitap Fuarı’nda 15 Ekim Pazar günü saat 15:00’da “İlaçsız Yaşam” konulu bir seminer verecek. Dr. Ümit Aktaş seminerinde; ‘Neden bu kadar hasta oluyoruz, hasta olmamanın yolu nedir?’ sorularının yanıtını verirken mevsimsel hastalıkların çok arttığı bu günlerde bağışıklığımızı güçlü tutma ve bitkilerden faydalanmanın yolları gibi birçok konuda bilgi verecek, katılımcılara sağlıklı bir yaşamın yolunu anlatacak.





‘Çaresi yok’ diye öğretilen hastalıkları kontrol altına almanın hatta tam şifa ile iyileşmenin mümkün olduğunu okuyucularına aktaracak olan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, seminerin ardından saat 16.00’da Kocaeli Kitap Fuarı C Salonu 3 Nolu Hayy Kitap standında, geçtiğimiz günlerde 30. baskısı yapılan, güncel bilgiler ile genişletilmiş “İlaçsız Yaşam” kitabını ve diğer kitapları “Bitkisel Kürlerle İlaçsız Tedavi”, “Mutluluk Kürleri”, “Diyabet ve Zayıflama Kürleri”, “Mutluluk Kürleri 2”, “Yaşam Sevinci” ve “Koronadan Korunmak Mümkün” adlı kitaplarını okurları için imzalayacak.













Ayrıntılı Bilgi İçin: Eti Danışmanlık

Dilber Müge Uygur dilber@etidanismanlik.com 0533 724 85 83