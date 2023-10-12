banner945
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

DR. ÜMİT AKTAŞ, KOCAELİ KİTAP FUARI’NDA OKURLARIYLA BULUŞACAK

Mevsimsel hastalıkların çok arttığı bu günlerde, Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, Kocaeli Kitap Fuarı’nda bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yollarını anlatacak.

DR. ÜMİT AKTAŞ, KOCAELİ KİTAP FUARI'NDA OKURLARIYLA BULUŞACAK

12 Ekim 2023 Perşembe 15:07

 BASIN BÜLTENİ             12 Ekim 2023


Büyük okuyucu kitlelerine ulaşan yedi kitabında da Fitoterapi’nin ve sağlıklı beslenmenin önemini sürekli vurgulayan, bağışıklık sisteminin önemini anlatarak yol gösteren Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, bu yıl 15 Ekim tarihinde gerçekleşecek Kocaeli Kitap Fuarı’nda okuyucularıyla bir araya gelecek. 


Dr. Ümit Aktaş, Kocaeli Kitap Fuarı’nda 15 Ekim Pazar günü saat 15:00’da “İlaçsız Yaşam” konulu bir seminer verecek. Dr. Ümit Aktaş seminerinde; ‘Neden bu kadar hasta oluyoruz, hasta olmamanın yolu nedir?’ sorularının yanıtını verirken mevsimsel hastalıkların çok arttığı bu günlerde bağışıklığımızı güçlü tutma ve bitkilerden faydalanmanın yolları gibi birçok konuda bilgi verecek, katılımcılara sağlıklı bir yaşamın yolunu anlatacak. 


‘Çaresi yok’ diye öğretilen hastalıkları kontrol altına almanın hatta tam şifa ile iyileşmenin mümkün olduğunu okuyucularına aktaracak olan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, seminerin ardından saat 16.00’da Kocaeli Kitap Fuarı C Salonu 3 Nolu Hayy Kitap standında, geçtiğimiz günlerde 30. baskısı yapılan, güncel bilgiler ile genişletilmiş “İlaçsız Yaşam” kitabını ve diğer kitapları “Bitkisel Kürlerle İlaçsız Tedavi”, “Mutluluk Kürleri”, “Diyabet ve Zayıflama Kürleri”, “Mutluluk Kürleri 2”, “Yaşam Sevinci” ve “Koronadan Korunmak Mümkün” adlı kitaplarını okurları için imzalayacak.




Ayrıntılı Bilgi İçin: Eti Danışmanlık

Dilber Müge Uygur dilber@etidanismanlik.com 0533 724 85 83

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
SAADET KOCAELİ’DEN ÖZGÜR FİLİSTİN MİTİNGİNE DAVET SAADET KOCAELİ’DEN ÖZGÜR FİLİSTİN MİTİNGİNE...
Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerinden Hummalı Çalışma Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerinden Hummalı...
GOSB Yönetiminden GOSB Teknopark A.Ş.'ye Ziyaret GOSB Yönetiminden GOSB Teknopark A.Ş.'ye Ziyaret
GEBZE'DE İKİ BÜYÜK AÇILIŞ GEBZE'DE İKİ BÜYÜK AÇILIŞ
Ormanya’nın Yaban Hayatı TRT Belgesel Ekranlarında Ormanya’nın Yaban Hayatı TRT Belgesel Ekranlarında
Saniyelerle Yarışan Kahramanların Haftası Saniyelerle Yarışan Kahramanların Haftası
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

SAADET KOCAELİ’DEN ÖZGÜR FİLİSTİN MİTİNGİNE...
Saadet Partisi, yıllardır süre gelen ve son zamanlarda ayyuka çıkan işgalci İsrail'in zulmü sonrası Maltepe...

Haberi Oku